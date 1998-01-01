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08 февраля
Специалисты научат «грамотно упаковать турпродукт»
Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» пройдет 10 марта в рамках выставки «Интурмаркет-2019»
Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» состоится 10 марта 2019 года с 15:00-17:00 на международной туристической выставке «Интурмаркет».
Современный рынок услуг невозможно представить без IT технологий и OnLine-продаж, но если с отелями все понятно, то с туристскими услугами не так все просто. Регулярно появляются сервисы с описанием, бронированием услуг, но ответить всем запросам поставщика и потребителя не все ресурсы готовы.
Приглашаем на стратегическую сессию «Идти в IT. Будущее сегодня» где мы рассмотрим лучшие практики в IT и OnLine-технологиях, направленных на повышение качества предоставляемых туристских услуг в регионах России.
Оценим различные инструменты, позволяющие грамотно «упаковать турпродукт», управлять продажами и продвижением, оценим передовые технологии живьем.
В рамках стратегической сессии пройдут три основных блока:
StartUP Trevel —
что нового и чего не хватает туристскому рынку в IT;
Готовые решения —
зарекомендовавшие себя сервисы от передовиков производств;
Свое участие в этом блоке уже подтвердила компания AMADEUS. Опытом успешного развития от StartUP до готового решения поделится проект IZI.travel и другие.
Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» —
интенсив для руководителей туристической отрасли, специалистов по продвижению, маркетологов туристических активностей.
Ждем вас на стратегической сессии которая состоится в рамках деловой программы выставки Интурмаркет 10 марта 2019 года с 15:00 — 17:00
Инициатором стратегической сессии выступил проект ОpenАtlas — электронная площадка, объединяющая технологии, направленные на повышение качества работы поставщиков туристских услуг.
Модератор — Александр Елисеев, эксперт Регионального совета Российского союза туриндустрии.
Напоминаем, что Международная туристическая ыставка «Интурмаркет-2019» пройдет 9-11 марта в МВЦ «Крокус Экспо».
Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.
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