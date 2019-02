Новости Специалисты научат «грамотно упаковать турпродукт» Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» пройдет 10 марта в рамках выставки «Интурмаркет-2019»

Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» состоится 10 марта 2019 года с 15:00-17:00 на международной туристической выставке «Интурмаркет». Современный рынок услуг невозможно представить без IT технологий и OnLine-продаж, но если с отелями все понятно, то с туристскими услугами не так все просто. Регулярно появляются сервисы с описанием, бронированием услуг, но ответить всем запросам поставщика и потребителя не все ресурсы готовы. Приглашаем на стратегическую сессию «Идти в IT. Будущее сегодня» где мы рассмотрим лучшие практики в IT и OnLine-технологиях, направленных на повышение качества предоставляемых туристских услуг в регионах России. Оценим различные инструменты, позволяющие грамотно «упаковать турпродукт», управлять продажами и продвижением, оценим передовые технологии живьем. В рамках стратегической сессии пройдут три основных блока: StartUP Trevel — что нового и чего не хватает туристскому рынку в IT; Готовые решения — зарекомендовавшие себя сервисы от передовиков производств; Свое участие в этом блоке уже подтвердила компания AMADEUS. Опытом успешного развития от StartUP до готового решения поделится проект IZI.travel и другие. Стратегическая сессия «Идти в IT. Будущее уже сегодня» — интенсив для руководителей туристической отрасли, специалистов по продвижению, маркетологов туристических активностей. Ждем вас на стратегической сессии которая состоится в рамках деловой программы выставки Интурмаркет 10 марта 2019 года с 15:00 — 17:00 Инициатором стратегической сессии выступил проект ОpenАtlas — электронная площадка, объединяющая технологии, направленные на повышение качества работы поставщиков туристских услуг. Модератор — Александр Елисеев, эксперт Регионального совета Российского союза туриндустрии. Напоминаем, что Международная туристическая ыставка «Интурмаркет-2019» пройдет 9-11 марта в МВЦ «Крокус Экспо». Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.

