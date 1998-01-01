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ICS Travel Group сообщает о назначении топ-менеджеров/ Чартер NordStar из Хайнаня не смог долететь до Новосибирска/ Израильская полиция вернула туристу 23 тысячи долларов

ICS Travel Group сообщает о назначении топ-менеджеров

Как сообщает пресс-служба туроператора ICS Travel Group, Елена Аксаментова (на фото) заняла позицию руководителя отдела продвижения. В туризме она 8 лет, работала в PAC Group и сети Sletat.ru.

Светлана Чебанова назначена на должность заместителя директора по развитию и руководителя департамента агентских продаж. У Светланы Чебановой 22-летний опыт в турбизнесе, работала в «Интуристе», в «Мегаполюс Турс», была директором розничной сети. Последние годы была занята в онлайн-проектах.

«Сейчас в нашей компании ведется активная проектная работа, связанная с технологиями и развитием сайта, усиливаются взаимодействия с турагентствами. Мы расширили команду отдела продвижения и маркетинга специалистами с богатым опытом непосредственно в сегменте B2B-продвижения, – рассказала директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

– Перед Светланой Чебановой стоит задача выстроить стратегию работы со всеми каналами сбыта компании. Елена Аксаментова сконцентрируется на взаимодействии с независимой розницей».

Чартер NordStar из Хайнаня не смог долететь до Новосибирска

Самолет авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Хайнань — Новосибирск, совершил посадку в Абакане (Хакасия) по погодным условиям, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Из-за сильного встречного ветра командир воздушного судна принял решение приземлиться в Абакане для дозаправки, на борту находилось 163 пассажира. После посадки, произошедшей около 12:00 мск, был проведен осмотр судна, выявивший неисправность — одна из деталей требует замены", — рассказала она.

Предполагается, что после ремонта самолет продолжит полет в Новосибирск. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавила г-жа Горбунова.

Как сообщалось ранее, аналогичный случай с самолетом этой же авиакомпании, летевшим по тому же маршруту, произошел 31 января, самолет приземлился для дозаправки в Абакане, однако в тот раз ремонт не потребовался.

Израильская полиция вернула туристу 23 тысячи долларов

Израильская полиция вернула туристу украденную сумку, в которой находились 20 тыс. долларов и 12 тыс. польских злотых ($3185), сообщает сегодня газета The Jerusalem Post.

"Сумку с крупной суммой денег украли у туриста в воскресенье после посещения церкви в Восточном Иерусалиме. Ситуация осложнялась тем, что вскоре ему нужно было покинуть страну", — пишет издание.

Турист обратился в полицию, которая начала расследование. В ходе него был арестован 30-летний подозреваемый, у которого и обнаружили сумку. Деньги вернули туристу.

/TOURBUS.RU