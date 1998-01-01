Новости Насколько подорожает отдых в России? Туроператоры, работающие на внутреннем туррынке, обсуждают ход предварительного бронирования летнего сезона и ожидаемое изменение стоимости туров

Рост цен на туры по России в этом году не превысит 3-5%, заявил исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин, выступая на этой неделе на IV Региональном туристическом форуме в Новосибирске. «Мы видим, что в этом году будет продолжаться рост внутреннего туризма, эта тенденция длится последние несколько лет, увеличиваются возможности и Крыма и Сочи. Мы не видим в наступившем году какого-то существенного удорожания. Есть где-то в пределах трех-пяти процентов повышение цен, связанное с НДС, инфляционной составляющей, с энергоносителями", — сказал г-н Толчин. Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя в ходе форума также заявил, что не ожидает заметного роста цен: "Мы в целом не ожидаем роста цен на туры по стране, потому что, я думаю, максимум, что может быть, — увеличение в связи с ростом цен в ЖКХ и каких-то налоговых платежей, не более того. Если до конца летнего сезона никаких потрясений не будет, то цены расти не будут". В то же время, как сообщает АТОР, «курорты Юга России в этом году на 10-15% чаще покупают по акциям раннего бронирования. Это связано с ценами: зарубежные направления подорожали, в то время как российские отели либо оставили цены прошлого года, либо подорожали всего на 5-10%. Также отельеры все активнее дают скидки по раннему бронированию". "В то же время эти цены пока нельзя считать окончательными. Все больше отелей Крыма и Краснодарского края переходят на динамическое пакетирование. Если спрос будет стагнировать, следует ожидать снижения цен, и наоборот", — отметили в ассоциации. В АТОР добавили, что постепенно к акциям раннего бронирования стали подключаться все больше российских отельеров по примеру коллег из Турции и Греции. Так, по ряду объектов на курортах Анапы, Геленджика и Туапсе скидки в январе-феврале достигали 20-30%. Чаще всего по акциям раннего бронирования россияне покупали пляжные туры в Краснодарский край (67% в общем объеме продаж у туроператоров по России). При этом на Сочи приходится более 60% спроса, на втором месте – Анапа (20%). Далее следуют Туапсе, Геленджик (менее 10% у обоих направлений) и другие курорты региона. Менее популярны туры в Крым, — сообщили в ассоциации. Комментируя нам ход раннего бронирования и прогнозируемый уровень цен на внутреннем рынке, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил в беседе с нами: «Продажи по акции «раннее бронирование» на 2019 год мы запустили еще в минувшем году. В январе мы заметили рост продаж на 15-20% по внутренним направлениям. В чем причина этого - сказать сложно, возможно, здесь сыграл свою роль падающий курс рубля, а может быть, это проявление «патриотизма» со стороны наших туристов. Но могу сказать точно, что подорожания туров по внутренним направлениям в этом году ожидать не приходится, так что туристы могут спокойно подождать и приобрести туры попозже. Мы в декабре каждого года закладываем на будущий год подорожание в пределах на 4-7%, чтобы инфляционные издержки никак не сказывались на потребительском спросе». В свою очередь, Маргарита Гончаренко, руководитель департамента выездного туризма компании KMP Group, сказала: «Наши туристы, решившие отдыхать на родине, отдают предпочтение индивидуальным поездкам. Как правило, они едут в Сочи, на Байкал и Камчатку. Очень тщательно выбирают отель, чаще всего останавливаясь на «пятерках». Стоимость такого тура выходит совсем не бюджетной. Поэтому небольшое подорожание турпродукта (по нашим подсчетам, оно составит порядка 5%), вызванное инфляцией, увеличившейся ставкой НДС и выросшей ценой на энергоносители, не повлияет на выбор наших клиентов. При этом заметного увеличения спроса на туры по России мы не ожидаем. Программы по стране составляют небольшой процент от общего числа бронирований в нашей компании. Думаем, что в 2019 году эта цифра существенно не изменится». /TOURBUS.RU

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