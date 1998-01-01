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TUI продолжает завоевывать Дальний Восток

Туроператор «TUI Россия» подписал стратегическое соглашение с Хабаровским краем и открыл офис в Хабаровске

Следуя стратегии развития внутреннего и въездного туризма, туроператор «TUI Россия» расширяет деятельность на Дальнем Востоке и открывает официальное представительство в Хабаровске.

Перед командой будут стоять задачи как по обеспечению туристов региона турами за границу и внутри страны, так и по организации приёма иностранных и российских туристов, - рассказали нам в компании.

В поддержку своих намерений, 6 февраля туроператор заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края в целях создания и продвижения межрегиональных туристических маршрутов, проходящих по территории Хабаровского края, а также для привлечения дополнительных потоков российских и иностранных туристов в регион и проведения информационных ознакомительных туров для представителей туриндустрии и СМИ.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития туризма было торжественно подписано в Хабаровске первым заместителем председателя правительства края Игорем Авериным и заместителем генерального директора «TUI Россия» Александром Сирченко.

Александр Сирченко так прокомментировал запуск в Хабаровске: «Мы в TUI уже более полутора лет ведем деятельность на Дальнем Востоке нашей страны, и за это время мы не только познакомили туристическое профессиональное сообщество с потенциалом Камчатки и Сахалина, но и успешно продаем туры по этим направлениям.

Сейчас с особой радостью запуская проект в Хабаровском крае, мы планируем совместно с правительством края выставить приоритеты и в ближайшее время начать реализовывать на практике конкретные задачи по развитию туризма».

В свою очередь, Игорь Аверин отметил: "Правительство Хабаровского края всецело заинтересовано в расширении сотрудничества с таким крупным российским оператором, как «TUI Россия», по развитию туристской деятельности.

Полагаем, что возможности компании по продвижению Хабаровского края как туристской дестинации обеспечат региону возрастающий поток российских и зарубежных туристов. В свою очередь, мы готовы оказывать всяческую поддержку в этой работе и надеемся, что наше сотрудничество даст положительный экономический эффект для обеих сторон".

В планах представительства TUI в Хабаровске на 2019 год – продвижение имиджа и повышение узнаваемости бренда компании на Дальнем Востоке, развитие внутреннего и въездного туризма, подготовка к полетной программе 2019/20.

Офис компании будет оказывать консультационные услуги туристическим агентствам региона по продаже пакетных и индивидуальных туров с регулярной авиаперевозкой, а также наземного обслуживания и авиабилетов.

/TOURBUS.RU