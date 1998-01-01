Новости «Лига хостелов» обеспокоена проблемой низкого сезона и миграционного учета В Петербурге обсудили «болевые точки» развития малых средств размещения

Главными темами обсуждения во время делового завтрака, состоявшегося по инициативе компании Hotelinstinct, стали вопросы увеличения заполняемости объектов во время «низкого» сезона, миграционного учета постояльцев, а также работы с персоналом, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Алена Енова, совладелец компании Hotelinstinct, член правления и руководитель регионального отделения по Санкт-Петербургу НП «Лига хостелов», подчеркнула: общие проблемы действительно существуют, но тесное общение и обмен мнениями нередко позволяют найти выход из ситуации. «У каждого из нас есть опыт решения тех или иных вопросов, и поэтому абсолютно уверена в полезности таких встреч, которые мы намерены сделать регулярными и проводить раз в две недели», - сообщила она. Одним из самых острых вопросов дискуссии стало обсуждение использования каналов продаж гостиничных услуг. И в частности, часть собравшихся констатировала, что использование сервиса онлайн-бронирования Booking.com подчас оказывается «палкой о двух концах», когда, с одной стороны, применение этого инструмента позволяет регулярно «грузить» объекты размещения, а с другой – подчас он навязывает владельцам отелей свою политику, плотно связанную с тарифами и комиссиями. В этой связи собравшиеся пришли к выводу: надо использовать максимально широкий спектр разных инструментов, каждый из которых может «сыграть» на заполнение объекта. Например, в ряде случаев хороший эффект дает использование связей в сфере недвижимости, иногда - «сарафанное радио», но лучше всего, безусловно – это возвращение довольного постоянного гостя. «Знакомство с агентом по недвижимости, который занимался расселением большой группы иногородних рабочих, привело к тому, что один из объектов был заселен на длительное время», - поделился опытом Илья Шаров, представляющий компанию «Смарт-инвест». И подобных полезных примеров было приведено немало. Что касается постановки на миграционный учет, Алена Енова констатировала – это «больное» место. «Увы, но как в Москве, так и в Петербурге случаи, когда за несвоевременную постановку на учет или неснятие с него отельеров штрафовали на большие деньги, имеются, - сообщила она. - По закону за каждого не поставленного на учет или вовремя не снятого с него гостя объект штрафуют на сумму от 400 тыс. до миллиона рублей. И поэтому наладить правильную и исправно действующую систему учета крайне важно». В этой связи она поделилась примером, при котором, наряду с возможностями электронной системы постановки на миграционный учет, возможна работа с МФЦ. Другие участники обсуждения согласились: альтернативой действующей в Петербурге электронной системе «Элпост» могут быть только МФЦ и почта, но в последнем случае услуга оказывается значительно более дорогой. Интересным оказалось и обсуждение «персональной» темы. В частности, один из участников предложил коллегам шире использовать должностные видеоинструкции. «Чаще всего персонал наших объектов размещения состоит из молодых людей, которым гораздо проще и удобнее усваивать знания с помощью таких видеоуроков, - считает отельер Владимир Беляков. – Они гораздо более эффективны, чем устаревшие бумажные инструкции». Кроме того, владельцы и руководители питерских мини-отелей и хостелов считают, что самым эффективным способом сделать персонал более заинтересованным в достижении хороших результатов является не «кнут», а «пряник». «Сделайте так, чтобы люди ощущали реальный результат своих усилий в виде увеличения заработка или получения каких-то значимых бонусов, - советовали организаторы бизнес-завтрака Hotelinstinct. – И не стесняйтесь предоставлять сотрудникам больше возможностей для того, чтобы они сами решали часть вопросов. К примеру, распределяли бы рабочие смены или часть обязанностей». Двухчасовое обсуждение этих тем, как считают участники делового завтрака, оказалось очень полезным. Владельцы компании Hotelinstinct Андрей Агеенко и Алена Енова сообщили, что хотят проводить аналогичные мероприятия не только в кругу отельеров, но и с привлечением представителей контролирующих органов, аккредитующих отельный бизнес организаций, и других заинтересованных сторон. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка