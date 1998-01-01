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В столице назвали лучшие туристические авиакомпании и аэропорты

В рамках национальной выставки NAIS–2019 прошли ежегодные церемонии вручения премий Skyway Service Award и «Воздушные Ворота России»

В рамках шестой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2019 в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись сразу несколько церемоний награждения призеров премий в сфере воздушного транспорта. При этом отдельными номинациями оказались отмечены и компании, делающие акцент на обслуживании туристов, - сообщает наш корреспондент.

В частности, на церемонии награждения победителей премии Skyway Service Award, определяющей лучший сервис и клиентские программы по мнению пассажиров, были названы призеры в двух «туристических» номинациях.

Так, в номинации «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях» победу одержала «Россия», а в качестве «Лучшей авиакомпании на международных чартерных направлениях» пассажиры назвали АZUR air.

«У «России» есть все основания гордиться тем, что было сделано в 2018 году, - заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. - За минувший год она перевезла более 11 млн пассажиров и вошла в тройку самых пунктуальных перевозчиков. Знаковыми событиями в развитии компании стали перевод части рейсов в Шереметьево и запуск новых направлений из крупнейшего аэропорта страны.

Это позволило повысить эффективность использования широкофюзеляжного флота на социально важных дальневосточных направлениях, а также востребованных зарубежных туристических маршрутах».

В свою очередь, премия «Воздушные Ворота России», вручавшаяся в пятый раз, предусматривает определение лучших аэропортов страны в двух десятках номинаций. При этом премия по итогам пассажирского голосования, определявшего самый комфортный аэропорт России, досталась петербургскому Пулково.

«Мы благодарны за доверие и продолжим совершенствовать инфраструктуру аэропорта, запускать новые услуги и расширять возможности для путешествий», – сказал по этому поводу Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Согласно статистике, в 2018 году аэропорт Петербурга обслужил 18,1 млн человек, установив исторический рекорд пропускной способности воздушной гавани города. В течение года география полетов из Пулково пополнилась 20 новыми направлениями полетов, а аэропорт впервые обслужил два новых типа воздушных судов: самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380 и один из новейших и наиболее современных типов узкофюзеляжных воздушных судов Boeing 737 MAX.

При этом стоит заметить, что Пулково получает звание лучшего аэропорта страны (по оценке пассажиров), начиная с 2016 года.

Что касается основных номинаций, то звание «Лучший аэропорт», по версии премии «Воздушные Ворота России», получили Внуково (в категории от 15 млн пассажиров в год), международный аэропорт Сочи (в категории до 7 млн пассажиров), ростовский Платов (до 4 млн), международные аэропорты Волгоград и Жуковский (до 2 млн пассажиров) и аэропорт Белгород (менее 0,5 млн человек).

/TOURBUS.RU