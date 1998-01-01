Где в Италии больше всего пляжей и вина?

Презентация богатых туристических возможностей итальянской провинции Апулия прошла в российской столице

В Москве прошла презентация итальянской провинции Апулия, которая находится в юго-восточной части Апеннинского полуострова на берегах Адриатического и Ионического морей, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Апулия — во многих отношениях весьма заметна на карте нашей страны, - сказал менеджер по продвижению агентства Promozione Альфредо Де Лигуори.

- Это наименее лесистая и гористая область Италии. Но в то же время самая восточная и... самая длинная — последнее означает наличие большого количества комфортабельных пляжей, которых насчитывается более 800 км. Кроме того, Апулия производит наибольше в Италии количество вина и олив».

Три памятника культуры Апулии признаны ЮНЕСКО объектами всемирного наследия: Кастель-дель-Монте, крепость императора Фридриха II Швабского; трулли Альберобелло — традиционные дома с конической крышей (самые старые сооружены в XVI в.), сооружённые методом сухой кладки; святилище Михаила Архангела — шедевр средневекового искусства.

Российские туристы в Апулию добираются в основном через аэропорты Бари и Бриндизи; перелёты между ними и многими европейскими аэропортами с пересадками в Риме, Милане, Париже или Франкфурте осуществляют лоукостеры и регулярные авиаперевозчики. В минувшем году с марта по октябрь действовал прямой рейс авиакомпании S7 из Москвы до Бари (время в полёте - менее 4 часов). Из Рима до Апулии можно добраться по железной дороге занимает (около 3 5 часов).

Кроме того, поток туристов в Апулию идёт - на круизных лайнерах и паромах - и через основные морские порты региона: Бари, Бриндизи, Барлетта, Манфредония и Монополи.

В 2017 году на долю россиян, для которых особенно важен высокий уровень предлагаемых услуг, пришлось около 17 тысяч визитов и более 57 тысяч ночевок, что на 15,6 % и 19 % выше показателей 2016 года (11 место по количеству ночёвок иностранных туристов). Российский туризм категории люкс подразумевает высокий уровень расходов на поездку.

Так, в 2017 году они составляли порядка 1300 евро (на 70 % больше, чем тратил среднестатистический европейский турист): 77,3 % российских туристов предпочитают останавливаться преимущественно в гостиницах уровня 4* и 5* в среднем на 3,4 ночи.

Вообще в Апулии можно найти место проживания на любой вкус: здесь есть 36 гостиниц уровня 5*, более 800 - уровня 3* и 4* а также бутик-отели, находящиеся в исторических зданиях, роскошные загородные виллы, кемпинги у моря, старинные фермы, перестроенные в небольшие пансионы.

Самые популярные курорты Апулии - Marina Di Andrano близ Лечче (с пляжами Zona Grotta Verde и Zona Botte — поблизости находится живописная пещера La Grotta Verde, Gagliano del Capo, термальные источники, полуостров Гаргано, который иногда называют «шпорой итальянского сапога» - там находится национальный заповедник.

Главной же туристической «приманкой» для российских туристов является главный город Апулии Бари, где с 1087 г. находятся мощи самого популярного в России святого — Николая Мирликийского, в просторечии — Николы Угодника.

Мощи находятся в крипте базилики св. Николая (XI-XII вв.) - в крипту допускаются по предварительной договорённости только организованные группы паломников.

Кроме того, в Бари имеется принадлежащее Московской Патриархии подворье св. Николая — эффектное сооружение, построенное в начале прошлого века знаменитым русским архитектором Алексеем Щусевым.

«Но для тех, кто ищет собственные, нетрадиционные туристические маршруты, сочетания историко-культурных объектов и отдыха на море, а также возможности отдохнуть на майских праздниках, юг Италии и Апулия являются особенно привлекательны, - советует синьор Де Лигуори. - С этой точки зрения, помимо Бари для российских туристов будут, несомненно, привлекательны такие апулийские коммуны, как Лечче, Монополи, Фазано, Остуни и Вьесте».

Для российских туристов (как, впрочем, и для всего мира) Италия является символом отличной еды и вин, а регион Апулия подтверждает его своими кулинарными традициями, идущих ещё от древних римлян.

Апулия имеет 22 блюда и 39 вин с указанием опредёленного географического региона. 276 традиционных продуктов питания, включая орьекетте и фокаччу, 10 723 ресторана, 22 из которых включены в основные путеводители по региону.

Гастрономический туризм не ограничивается вкусом или хорошим обедом, это своего рода опыт, при котором турист приобщается (например, через мастер-классы по приготовлению пасты) к исконным традициям и учится ценить качество.

Характерной чертой Апулии является наличие обучающих ферм — мест, где туристы могут с головой окунуться в сельский быт. Таких ферм в регионе 188 — они сконцентрированы главным образом в провинциях Бари (58), Лечче (41) и Фоджа (33).

34 города Апулии признаны «городами вкуса», есть также 31 город масла, 15 исторически связаны с производством вина и 4 — к пива. Апулия является «домом» для 10 музеев и объектов культурного наследия, связанных с едой, в частности вином и оливковым маслом, которые являются гордостью региона.

Количество микропивоварен и пабов, в которых также варят пиво (52), ростоянно растёт. Здесь насчитывается 902 мельницы — больше, чем где-либо в Италии. Функционируют также 12 маршрутов, посвященных еде и винам.

/TOURBUS.RU