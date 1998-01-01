Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
06 февраля
Хорватия будет активно продвигать в России яхтенный и оздоровительный туризм

Национальный турофис Хорватии в России провел в Москве традиционную встречу профессионалов в преддверии нового сезона


Вчера Национальный туристический офис Республики Хорватии в России провел в столичном отеле  Marriott Moscow Royal Aurora ежегодную профессиональную встречу в преддверии нового туристического сезона-2019.

По традиции мероприятие прошло в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2018 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2019 году) и В2В-workshop SELL CROATIA-2019 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из регионов страны.

Для участия в деловых встречах в Москву приехали профессионалы хорватского туризма - принимающие компании, отели, яхтинг-компании, авиакомпаниии, региональные туристические офисы.

 

Открыл встречу с журналистами новый посол Хорватии в России г-н Томислав Цар. «Я лишь 20 дней назад приступил к работе в Москве и впервые принимаю участие в подобном мероприятии, - отметил г-н посол. – Но я уверен, что смогу сделать много для продвижения хорватского туризма в России и помощи российским туроператорам».

Говоря о своей стране, г-н посол отметил, что, наряду с природными и историческими богатствами,   одной из самых привлекательных черт отдыха в Хорватии является его абсолютная безопасность. Именно поэтому уже три года подряд журнал National Geographic Хорватию ставит в топ-5 лучших направлений в мире для семейного отдыха, - отметил г-н Цар.

 

Выступивший далее руководитель консульского отдела посольства Республики Хорватии в РФ г-н Синиша Иванец рассказал, что с этого года аккредитация в посольстве для российских туроператоров будет даваться на три года вместо прежнего одного года.

При этом документы на аккредитацию теперь можно подавать не с 15 января по 15 марта, как было раньше, а в течение всего года.

По его словам, в 2017 году россиянам выдали 22 тыс. национальных виз, в 2018-м чуть меньше – 18 тыс., поскольку многие россияне теперь имеют в паспорте длительные хорватские визы.

 

Всего же, как сообщил в своем выступлении директор представительства Хорватии в России Райко Ружичка, в минувшем году в его стране побывали 135,3 тыс. российских туристов, что на 2% больше, чем в 2017 году.

По словам г-н Ружички, рост турпотока мог бы быть и больше, но из-за игр Чемпионата мира по футболу многие россияне минувшим летом предпочли остаться дома. При этом 80% россиян посещает Хорватию именно в летний период.

При этом примерно 40% российских туристов отдыхают в стране при помощи туркомпаний, а 60% - самостоятельно. В этом году российский турпоток на берега Адриатики вырастет, по прогнозам хорватского турофиса, как минимум на 10%.

 

Интересно, что минувший год стал «прорывным» для хорватского делового туризма - страна приняла много корпоративных групп из России. «MICE-инфраструктура в Хорватии не уступает другим европейским странам, но смело конкурирует с ними по ценам. Этот сегмент  рынка растет огромными темпами», – отметил г-н Ружичка.

 

Среди других секторов туризма, которые Хорватия активно развивает в дополнение к пляжному и экскурсионному отдыху, спикер назвал яхтенный и медицинский туризм.

По словам г-на Ружички, в его стране созданы прекрасные условия для туризма под парусом – 1777 км чистейшего морского побережья, 1244 острова, 62 морских гавани и 17 тысяч обустроенных причалов для яхт.

В сентябре в Москве и Петербурге запланированы тематические воркшопы, посвященные возможностям яхтинга в Хорватии. В декабре также состоятся деловые мероприятия, посвященные медицинскому, оздоровительному и спа-туризму в стране.

Кроме того, этой весной презентации хорватского туризма пройдут в Ростове, Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске, Томске и Тюмени.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 