Новости Хорватия будет активно продвигать в России яхтенный и оздоровительный туризм Национальный турофис Хорватии в России провел в Москве традиционную встречу профессионалов в преддверии нового сезона

Вчера Национальный туристический офис Республики Хорватии в России провел в столичном отеле Marriott Moscow Royal Aurora ежегодную профессиональную встречу в преддверии нового туристического сезона-2019. По традиции мероприятие прошло в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2018 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2019 году) и В2В-workshop SELL CROATIA-2019 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из регионов страны. Для участия в деловых встречах в Москву приехали профессионалы хорватского туризма - принимающие компании, отели, яхтинг-компании, авиакомпаниии, региональные туристические офисы. Открыл встречу с журналистами новый посол Хорватии в России г-н Томислав Цар. «Я лишь 20 дней назад приступил к работе в Москве и впервые принимаю участие в подобном мероприятии, - отметил г-н посол. – Но я уверен, что смогу сделать много для продвижения хорватского туризма в России и помощи российским туроператорам». Говоря о своей стране, г-н посол отметил, что, наряду с природными и историческими богатствами, одной из самых привлекательных черт отдыха в Хорватии является его абсолютная безопасность. Именно поэтому уже три года подряд журнал National Geographic Хорватию ставит в топ-5 лучших направлений в мире для семейного отдыха, - отметил г-н Цар. Выступивший далее руководитель консульского отдела посольства Республики Хорватии в РФ г-н Синиша Иванец рассказал, что с этого года аккредитация в посольстве для российских туроператоров будет даваться на три года вместо прежнего одного года. При этом документы на аккредитацию теперь можно подавать не с 15 января по 15 марта, как было раньше, а в течение всего года. По его словам, в 2017 году россиянам выдали 22 тыс. национальных виз, в 2018-м чуть меньше – 18 тыс., поскольку многие россияне теперь имеют в паспорте длительные хорватские визы. Всего же, как сообщил в своем выступлении директор представительства Хорватии в России Райко Ружичка, в минувшем году в его стране побывали 135,3 тыс. российских туристов, что на 2% больше, чем в 2017 году. По словам г-н Ружички, рост турпотока мог бы быть и больше, но из-за игр Чемпионата мира по футболу многие россияне минувшим летом предпочли остаться дома. При этом 80% россиян посещает Хорватию именно в летний период. При этом примерно 40% российских туристов отдыхают в стране при помощи туркомпаний, а 60% - самостоятельно. В этом году российский турпоток на берега Адриатики вырастет, по прогнозам хорватского турофиса, как минимум на 10%. Интересно, что минувший год стал «прорывным» для хорватского делового туризма - страна приняла много корпоративных групп из России. «MICE-инфраструктура в Хорватии не уступает другим европейским странам, но смело конкурирует с ними по ценам. Этот сегмент рынка растет огромными темпами», – отметил г-н Ружичка. Среди других секторов туризма, которые Хорватия активно развивает в дополнение к пляжному и экскурсионному отдыху, спикер назвал яхтенный и медицинский туризм. По словам г-на Ружички, в его стране созданы прекрасные условия для туризма под парусом – 1777 км чистейшего морского побережья, 1244 острова, 62 морских гавани и 17 тысяч обустроенных причалов для яхт. В сентябре в Москве и Петербурге запланированы тематические воркшопы, посвященные возможностям яхтинга в Хорватии. В декабре также состоятся деловые мероприятия, посвященные медицинскому, оздоровительному и спа-туризму в стране. Кроме того, этой весной презентации хорватского туризма пройдут в Ростове, Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске, Томске и Тюмени. /TOURBUS.RU

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