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Началась аккредитация журналистов на выставку "Интурмаркет-2019"

Международная выставка "Интурмаркет" пройдет с 9 по 11 марта в МВЦ «Крокус Экспо»

Открыта аккредитация СМИ на выставку «Интурмаркет-2019». Для получения аккредитации на выставку и конференции, проходящие в рамках выставки, необходимо заполнить аккредитационную форму.

Свой именной бедж можно получить на стойке регистрации прессы в холле павильона № 3 в первый день работы выставки.

Аккредитованные журналисты получают возможность посещения выставки во все дни ее работы, именной бедж и информационные материалы выставки (в холле павильона № 3 — на стойке «РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕССЫ»), а также возможность доступа в интернет.

Ждем вас на выставке с 9 по 11 марта 2019 г., в МВЦ «Крокус Экспо», вход бесплатный (при условии предварительной регистрации).

Выставка «Интурмаркет» — это профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях. Здесь вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса в индустрии.

«Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют абсолютно все регионы России. Без всякого преувеличения — выставка «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме.

При этом на выставке представлены традиционные лидеры выездного турпотока россиян: Испания, Турция, Греция, Германия, Болгария, Китай, Кипр, и другие страны, для которых Россия является традиционным и любимым рынком. Традиционно активны на выставке и страны СНГ.

Российская региональная экспозиция будет представлена подавляющим большинством регионов от Калининграда до Владивостока. Среди них — стратегический партнер выставки — Алтайский край. В рамках участия края на стенде 300 кв. м организаторы планируют масштабную презентацию туркомпаний, курортов, здравниц, народных промыслов, возможностей экотуризма, выступление фольклорных ансамблей и многое другое. Делегацию региона на выставке традиционно будет возглавлять губернатор региона.

Особенностью «Интурмаркета» в этом году является то, что регионы организуют единое экспозиционное пространство по подавляющему большинству брендовых маршрутов. Маршрут «Золотое кольцо» известен с советских времен во всем мире как путешествие по древним русским городам Центральной России, в прошлом году мы отмечали его 50-летие. На тех же принципах развивается маршрут «Серебряное ожерелье России». Помимо Санкт-Петербурга, маршрут объединяет 10 субъектов: Республики Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области.

Их туристский потенциал огромен, широко представлены культурно-исторические памятники, красивые природные ландшафты и традиции малых народов.

На выставке можно ознакомиться с предложениями ведущих туроператоров и объектов размещения, ближе узнать о новых туристических маршрутах и принять участие в конкурсах и розыгрышах путевок. Потенциальных путешественников порадуют дегустации национальных блюд и выступления фольклорных коллективов.

Все гости «Интурмаркета» с радостью отмечают удивительную атмосферу праздника, созданную на выставке. А профессионалы туристской отрасли по праву оценивают предоставленную возможность не только обсудить в тесном диалоге волнующие проблемы, но и найти решение многих острых вопросов.

/TOURBUS.RU