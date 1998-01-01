Испания позвала в гастрономическое путешествие

Офис по туризму Испании продолжает продвигать разные виды отдыха в популярной у россиян стране. В том числе винный и гастрономический туризм. Познакомить москвичей с традиционной и современной кухней Испании в столицу пригласили одного из самых известных шеф-поваров Хавьера Алесанко.

В последние годы испанская кухня превратилась в значимый и очень привлекательный аспект туризма. Ежегодно Испанию посещает более 83 миллионов туристов. Во многом благодаря именно высокой репутации испанского кулинарного искусства. Удостоенная около 250 звезд Мишлен испанская гастрономия — одна из самых признанных в мире.

Нередко гастротуры становятся мотивом для инсентив-поездок. Гостей, в первую очередь, привлекает качество испанских блюд и существующая культура потребления и проведения времени вне дома. Испанские шеф-повара занимают высокие позиции в международных рейтингах, по всему миру открываются испанские рестораны и тапас-бары, в том числе и в России. Эксперты считают, что в ближайшие годы влияние испанской гастрономии на всю индустрию туризма может только усилиться.

Известность и популярность звездных ресторанов привлекает в страну новый тип туристов, планирующих свой отдых с расчетом на ужин в одном из этих «храмов» современной кулинарии. Посещение винодельческих хозяйств и винных погребов – «бодег» также превратилось в модную тенденцию для истинных ценителей и гурманов. В итоге в последние годы в достопримечательности превратились и испанская кухня, и огромный ассортимент местных вин.

В поддержку гастрономического туризма в Испании в Москву на днях прибыл один из самых именитых шеф-поваров Испании Хавьер Алесанко. Хавьер – восходящая звезда кухни Риохи. Он успел поработать в целой плеяде топ-ресторанов высокой кухни с тремя звездами Мишлен: AbAc Barcelona, CoqueMadrid, Casino Madrid. Фирменный стиль Хавьера – это новаторство, эксперименты с текстурами и технологиями, эффектная подача и постоянный поиск новых сочетаний.

Седьмого февраля в московском ресторане El Asador пройдет уникальное для столицы событие – Хавьер Алесанко представит потрясающий эногастрономический спектакль из восьми блюд в сопровождении вин от выдающихся хозяйств Испании - Bodegas Martín Códax (Риас-Байшас), Viña Real (Риоха), Contino (Риоха). Специально для московского вечера Хавьер адаптирует традиционные русские продукты и рецепты на манер современной испанской кухни: копченая сметана, черная икра, ржаной хлеб, российская треска, кисель.

Названия блюд от Хавьера Алесанко, входящие в гастрономический сет, говорят сами за себя: буньюэло из сыра идиасабаль, черной икры и золота, деконструированная тортилья де патата с кровяной колбасой, треска с соусом из фуа, винограда и фундука, карильера быка в красном вине из Риохи с парменьте из картофеля с трюфелями.

Начиная с 8 февраля и до конца месяца в ресторане El Asador можно приобщиться к высокой испанской кухне, заказав блюда от Хавьера Алесанко - как целым сетом, так и отдельно по блюдам.

/TOURBUS.RU