Новости Российская авиация в этом году сделает акцент на межрегиональных рейсах Эксперты авиарынка рассказали о причинах значительного увеличения межрегиональных авиамаршрутов

Главной приметой 2019 года в отечественной пассажирской авиации станет тенденция организации новых рейсов между регионами, не предусматривающих посадки в Москве. При этом авиакомпании запланировали открыть в 2019-м около полусотни маршрутных новинок, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. В частности, низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Победа», в летнем расписании (оно вступит в силу в конце марта) анонсировала выполнение полетов по 120 направлениям – их на 30% больше, чем в летнем сезоне прошлого года. И явно виден ее акцент на открытии рейсов за пределами Москвы: в рамках своей региональной программы «Победа» станет обслуживать теперь не менее 47 международных и внутренних маршрутов вне столицы (почти на 35% больше показателя лета 2018-го). В частности, из Петербурга перевозчик начнет летать в Казань, из Сочи – в Киров, из Москвы – в Ульяновск, Омск и Брюгге, а из Калининграда – в Париж. Правда, если «Победа» так и не урегулирует конфликт с пограничниками, с началом летнего сезона в Петербурге она закроет сразу пять зарубежных направлений. А для того чтобы значительно расширить маршрутную сеть, в этом году «Победа» вполовину увеличит парк воздушных судов. Ожидается, что к началу календарного лета флот перевозчика будет состоять из 30 новых самолетов Boeing 737-800, полученных напрямую с завода-производителя. Свою лепту в появление новых межрегиональных маршрутов в обход Москвы намерена внести и UТair. Как недавно заявил президент «UТair - Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков, «мы регулярно вводим уникальные региональные маршруты и расширяем транспортную доступность удаленных регионов для того, чтобы их жители могли путешествовать по России без пересадок в Москве». И действительно: в 2018-м авиакомпания ввела 20 таких направлений, а в 2019 году UТair запустит еще 13 новых. В их числе рейсы из Астрахани и Нижневартовска в Сочи, из Волгограда в Казань, из Сургута - в Анапу и Пермь, а из Тюмени - в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Ханты-Мансийск. Кроме того, ее лайнеры полетят из Уфы в Казань и Самару, а также из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Петербург. А для того чтобы удовлетворить спрос, с апреля 2019 года парк UТair пополнят 3 новейших самолета Boeing 737 МАX. Что касается организации путешествий на отдых за границу, здесь первенство явно принадлежит S7 Airlines, продолжающей поступательно расширять географию полетов. В 2018-м, в частности, перевозчик умудрился открыть из Москвы, Петербурга и Новосибирска 30 новых направлений полетов, включая Рейкьявик, Тенерифе, Сардинию, Бари и Нячанг. В этом году, по словам коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова, благодаря получению новых самолетов Airbus A320 neo, Airbus A321 neo, а также Boeing 737 MAX и Embraer E170, компания вновь удивит пассажиров новинками. И в летнем сезоне 2019-го из Петербурга самолеты авиакомпании станут летать в Пальма-де-Майорку, Барселону, Ниццу и Анапу, из Новосибирска – в Батуми и Бухару, а из Москвы – в Ниццу, Белгород и Благовещенск. Тенденцию усиления внимания к межрегиональным рейсам делом подтверждают и другие перевозчики. В частности, «РусЛайн» свяжет по воздуху Екатеринбург и Горно-Алтайск, Воронеж и Калининград, «Азимут» планирует запустить пассажирские авиарейсы между Элистой (Калмыкия) и Симферополем, «ЮВТ Аэро» организует полеты между Казанью и Астраханью, а «Уральские авиалинии» полетят из Екатеринбурга в Калининград. При этом «ЮВТ Аэро» в январе уже соединила по воздуху Казань с Салехардом и Волгоградом, а на очереди – наведение воздушных мостов между Салехардом, с одной стороны, и Самарой и Пермью – с другой. Как заявила по поводу открытия рейса между Казанью и Астраханью глава Минтуризма Астраханской области Галина Зотеева, он во многом организован по причине большого интереса жителей Татарстана к отдыху в низовьях Волги. «Жители Татарстана - частые гости в Астраханской области, – пояснила она. - Многие из них приезжают в регион с целью туризма и рыбалки». При этом количество ежегодно посещающих Астраханскую область жителей Татарстана она оценила в 100 тыс. человек и в успехе нового рейса между регионами не сомневается. /TOURBUS.RU

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