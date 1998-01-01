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06 февраля
Квань – горы, трассы и отель 4* в трех часах езды от Москвы
В ходе прошедшего пресс-тура журналистам профильных изданий представили уникальный горнолыжный комплекс Квань в Калуге
Горнолыжный комплекс Квань расположен всего в 180 км от Москвы на живописном крутом берегу Оки. Здесь 10 трасс разной сложности и протяженности, самая длинная из которых достигает одного километра, а самая спортивная имеет перепад высот 85 метров и длину 400 метров.
Здесь работает система искусственного оснежения, склоны профессионально ежедневно готовят несколько ратраков. Работают также двухкресельный и бугельные подъемники.
Пожалуй, главная "изюминка" Квани - в том, что входящая в состав комплекса гостиница SK-RoyalKaluga с ее огромной конструкцией-рампой сама является верхней частью горнолыжной трассы.
Как подчеркивает генеральный директор комплекса Вячеслав Касабов, уникальность Квани в том, что «горнолыжный комплекс построили в месте, где нет горной системы и в южном регионе, где нет продолжительной холодной зимы». При этом лыжный сезон за счёт искусственного снега здесь длится с конца ноября до начала апреля.
SK-RoyalKaluga 4* входит в одноименную сеть из четырех отелей, которые построила и которыми управляет ведущий российский девелопер – группа компаний "Ташир". Калужский отель SK-Royal в комплексе Квань - уникальный. Он спроектирован таким образом, чтобы увеличить протяженность горнолыжного спуска к Оке. Поднявшись на лифте на шестой этаж отеля, гости попадают на верхний уровень высотной рампы, откуда могут скатиться вниз на лыжах или сноуборде прямо к берегу Оки.
Так что SK-RoyalKaluga можно по праву называть стопроцентным skiin-skiout отелем. Для гостей отеля действует специальный безлимитный ски-пасс. Его стоимость например в будни всего 650 руб. в день.
В четырехзвездном отеле - 80 номеров различных категорий - от стандарта до президентского сьюта. На территории комплекса есть 7 бунгало и один гостевой дом. На стадии проектирования еще 4 больших коттеджа, которые возведут прямо у начала горнолыжных трасс.
Как и положено качественному горнолыжному комплексу здесь есть все необходимое для зимнего горного отдыха – прокат с 300 комплектами горных лыж и сноубордов, профессиональная служба инструкторов, детский и учебный склоны и горнолыжная школа для малышей. А еще панорамный ресторан с видом на главную трассу. И спа- и фитнес-центр в самом отеле.
Отель SK-RoyalKaluga популярен не только зимой, но и летом, и в межсезонье. Кстати, в прошлом июне во время ЧМ 2018 отель сделала своей базой сборная по футболу Сенегала. Тренерам понравилось уединённое расположение отеля, его прекрасная инфраструктура и сервис, красота долины Оки.
Конференц-возможности отеля, включающие три зала общей площадью 560 кв м, привлекают в Квань группы корпоративных клиентов. Наиболее популярные формы мероприятий – отраслевые конференции, тимбилдинги, инсентив-программы. Но особенно – юбилеи и праздники. По словам Вячеслава Касабова, в течение 2018 года в комплексе прошла 101 свадьба.
Часто деловые и инсентив-программы дополняют посещением музея истории космонавтики имени Циолковского, расположенного на противоположном берегу Оки, ужины в уникальном эко- и ресторанном комплексе "Биосфера" со своим зоопарком под открытым небом (в трех минутах езды от SK-RoyalKaluga).
/TOURBUS.RU
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