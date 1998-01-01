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Конференция и workshop, посвященные медицинскому и спа-туризму в Турции, пройдут завтра в Москве

Среди посетителей будут разыграны 30 ваучеров на бесплатное участие в инфотуре в Турции

Ассоциация термального и медицинского туризма Турции TESTUD

и медиахолдинг «Турбизнес»

приглашают посетить мероприятия, посвященные медицинскому туризму,

в Москве и Санкт-Петербурге!

В МОСКВЕ конференция и workshop пройдут в среду, 6 февраля в конгресс-центре «Технополис Москва» (ст. метро "Текстильщики", Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5).

В Санкт-Петербурге workshop пройдет в пятницу, 8 февраля в Novotel Centre (ул. Маяковского, д. 3А).

Организатор мероприятий – ассоциация термального и медицинского туризма Турции TESTUD, которая объединяет ряд термальных отелей, больниц, физиотерапевтических центров и других учреждений здравоохранения, а также профильные туристические компании. Соорганизатор – отдел workshop медиахолдинга «Турбизнес».

У российских турагентов будет возможность пообщаться с представителями компаний из Анкары, Стамбула, Бурсы и Памуккале. В списке участников термальные отели Pam и Ürofiz, Grannos Thermal Hotel & Convention Center, ассоциации TESTUD и BUSAT, больница Medistate, клиника эстетической хирургии Ильхана Пекдемира, медицинский центр физиотерапии и реабилитации ROMMER International, Нобелевский медицинский центр, Центр радиологической диагностики, физиотерапии и реабилитации Ürofiz, компании ATA VİZYON SAĞLIK, ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.

Подготовлены рекламные материалы и ознакомительные каталоги.

Среди посетителей будут разыграны 30 ваучеров на бесплатное участие в инфотуре в Турции!

Координатор проекта: Илья Плясунов

Тел.: +7 (495) 723-72-72