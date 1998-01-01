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05 февраля
Непогода испытывает на прочность жителей Европы

Атмосферный фронт накрыл Италию, Чехию, Германию и другие страны


В Европе бушует непогода, сообщает Первый канал в эфире новостей. Мы уже писали ранее, что Франция ввела оранжевый уровень опасности в семи департаментах из-за небывалых снегопадов. В Альпах из-за снежных завалов у туристов возникли сложности с логистикой, дорога дается с трудом даже водителям грузов.

 

На юге Германии из-за нелетной погоды аэропорт Мюнхена отменил около ста рейсов, аналогичная ситуация и в Чехии. Однако, по словам Ларисы  Ахановой, пиар-директора TEZ Tour, на спрос на отдых в Праге это никак не повлияло, поскольку там обстановка спокойная и никаких жалоб на непогоду от туристов не поступало.

 

Отметим, ранее газета «Фигаро» сообщала, что парижские аэропорты вполне готовы к непредвиденным погодным условиям, но советуют заранее проверять статус своего рейса.  

 

На смену обильным снегопадам в Италию пришли проливные дожди, из-за этого в области Венето и Тоскане, Болонье машины смывало прямо с проезжих частей.

 

Комментируя эту новость нашему порталу, г-жа Аханова отметила, «Насколько мне известно, наводнение зарегистрировано только в одном регионе, около Болоньи.  И природные катаклизмы никак не сказались  на спросе и отдыхе туристов. Звонков в колл-центр  не поступало». 

 

Со своей стороны, Алена Ларионцева, PR-менеджер PAC Group, добавила: «У нас нет информации о наводнениях в Италии, все экскурсионные туры по городам Италии проходят по стандартным маршрутам, без сбоев».

 

В завершение Татьяна Круглова, менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», сказала: «у нас никаких обращений, волнений и аннуляций нет. Из Италии получили подтверждение от принимающей, что все в порядке, все в штатном режиме».

 

Добавим также, что на Севере Австралии из-за одного из самых крупных в истории наводнений на континенте пришлось эвакуировать более тысячи человек из города Таунсвилл, там уровень воды на улицах доходил по пояс взрослому человеку.

 

/TOURBUS.RU

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