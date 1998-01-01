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В Китая началось празднование Нового года

Наши эксперты обсуждают спрос на праздничные февральские туры в страны юго-восточной Азии

Новый год или по-китайски «Чунь цзе» - самый важный праздник для жителей Поднебесной начинают сегодня праздновать не только в Китае, но и во всей Юго-Восточной Азии, а также в многочисленных китайских общинах по всему свету.

Как рассказали нашему порталу в Офисе по туризму Сингарура в России, «В Сингапурском Чайнатауне энергия бьет ключом в любой, даже самый обычный день –жители окрестных домов посещают магазины и рестораны, офисные работники спешат по делам, пожилые резиденты неторопливо прогуливаются по улицам, продавцы ведут торговлю, а туристы с восхищением останавливаются перед местными достопримечательностями, прислушиваясь к звукам бурлящего жизнью квартала.

С наступлением Китайского нового года праздничная атмосфера чувствуется в каждом уголке Чайнатауна, украшенного яркими красно-золотыми декорациями.

В Чайнатауне можно попробовать бесчисленное количество блюд, увидеть множество достопримечательностей и найти занятия по душе, которые принесут вам не только мимолетное удовольствие, но и процветание и счастье в новом году.

Среди них особое значение имеет новогоднее гадание. Чтобы новогоднее желание непременно сбылось, нужно написать его на специальной карточке и повесить на «дерево желаний.» По поверьям, эти деревья символизируют долголетие, приносят удачу и обладают волшебной силой».

Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга China Travel, рассказал нашему корреспонденту, насколько высок спрос на отдых в период китайского Нового года: «Продажи на даты китайского Нового года идут активно, выделить какое-то одно направление, куда едут наши клиенты сложно.

Могу отметить, что экскурсионные туры в Китай активно запрашиваются нашими клиентами, мы хорошо собираем группы. Продажи у нас открыты вплоть до октября 2019 года. Возможно, что низкий курс валют стал одним из факторов, подстегнувшим такой интерес у туристов.

Также у нас активно запрашивали отдых на Бали на эти же даты, комбинируют отдых на острове с посещением Камбоджи, Малайзии и Филиппин».

В свою очередь Виктория Кхудаева, PR-менеджер ANEX Tour, отметила: «Период китайского Нового года традиционно считается высоким сезоном и самым популярным временем отдыха туристов. Поэтому спрос хороший, бронирования активны. Стоит отметить и бронирование на глубину в связи с ежегодной загруженностью отелей в данный период.

Аналогичная ситуация и с Таиландом и другими азиатскими направлениями, бронирования на период китайского Нового года обычно заблаговременные, но нет сильного ажиотажа именно на этот период. По продолжительности пользуются популярностью туры 8-10 дней ».

/TOURBUS.RU