В Москве вновь звучит мальтийская тема

Компания Action Global Communications, которая теперь представляет Мальтийское управление по туризму (Malta Tourism Authority) провела на минувшей неделе презентацию этого направления для столичных журналистов.

В ней приняли участие посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус, ведущий менеджер по маркетингу национального офиса по туризму Джон Мэри и представитель авиакомпании Air Malta Анастасия Амосова.

Когда стало известно, что в 2018 г. столица Мальты, легендарный город Валлетта, объявлена Культурной столицей Европы, многие были удивлены тем, что этого не произошло раньше. Немало европейских городов успели до того побывать в этом почетном звании. Валлетта заслуживает его намного больше, чем многие из столиц, среди которых немало таких, о которых сейчас никто и не помнит.

Валлетта - уникальный город редкой красоты. В мире нет подобной столицы госудраства, которая была бы одновременно городом-крепостью и фактически музеем под открытым небом. Это одна из наиболее богатых достопримечательностями столиц мира. Мало где в Европе так рельефно представлено средневековое фортификационное искусство, как здесь. Трудно найти человека, который бы не слышал о мальтийских рыцарях.

Мальта дала Ордену Иоаннитов имя, а они прославили ее на всю Европу, когда в 1565 г. во время «Великой осады» нанесли поражение многократно превосходившим их силам турецкой армии в грандиозной битве, по словам Вольтера, «затмившей все в Европе».

У Мальты грандиозная история и блестящее культурное наследие. Природный простор, море и солнце великолепно сочетаются здесь с барочной архитектурой Средневековья. Высоко развитые инфраструктура гостеприимства и индустрия развлечений привлекают на Мальту множество туристов и MICE-путешественников. В прошлом году Мальта приняла 2,6 млн. человек. Примерно по одному на каждого шестого мальтийца. Задача текущего года - 3 млн.

Мальтийские мегалитические храмы Хаджар Им, Мнайдра, Таршин, Та’ Хаджрат, Скорба, Джгантия, подземное святилище Гипогей Халь Сафлини входят в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Пляжный сезон на Мальте длится с марта по октябрь. В диапазоне предложений: отдых с детьми, экскурсионные и приключенческие туры, рыбалка, гастрономический туризм, экотуризм, спа и велнес, круизы, пешеходные и велосипедные прогулки…

Благодаря чистейшей воде, многочисленным бухтам скалистого побережья и подводным объектам, в 2016 г. острова Мальта и Гозо были объявлены самыми популярными направлениями для дайвинга Средиземноморья. Здесь впечатляющая ночная жизнь, оригинальная кухня и множество праздников. На миниатюрной Мальте все, как говорится, «за углом». Здесь действует система удобного общественного транспорта, включая водное такси. У страны престижный статус крупного центра изучения английского языка. Он на Мальте — второй официальный после мальтийского. Наконец, Мальта — одна из самых безопасных стран Европы, а доброжелательные мальтийцы всегда готовы помочь иностранцу.

В минувшем году на Мальте побывали 29 тыс. российских туристов, что на четверть больше, чем в 2017. В Malta Tourism Authority ставят своей задачей привлечь в 2019 г. еще 10 тыс. туристов из России.

По словам г-на Мэри, средний возраст российских туристов на Мальте находится в диапазоне от 25 до 44 лет, многие приезжают с детьми. Примерно две трети россиян организовывают свои поездки самостоятельно.

Представитель Air Malta Анастасия Амосова обратила внимание на то, что знакомство с Мальтой начинается уже на борту самолета, поскольку пассажиры могут заказать блюда мальтийской кухни. Питание платное, но цена невелика. Как правило, можно вполне уложиться в 3-4 евро.

/TOURBUS.RU