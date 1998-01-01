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05 февраля
В столице пройдет крупнейший отечественный форум событийного туризма

IV  Всероссийский образовательный форум «Россия Событийная»  состоится 11 марта в рамках выставки «Интурмаркет-2019»


11 марта в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019» пройдет IV  Всероссийский образовательный форум «Россия Событийная». Его программа уже сформирована.

 

Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» – это основная отечественная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события.

Организатором Форума выступает ФРОС Region PR (Воронеж). Форум проводится при поддержке Международной туристической выставки «Интурмаркет».

 

«Форум «Россия событийная» вот уже 4-й год подряд станет площадкой для обучения и создания ярких туристических событий. Мы постарались сделать программу мероприятия максимально соответствующей требованиям времени и пожеланиям организаторов турсобытий.

Участники форума получат возможность вместе с нашими экспертами разработать наиболее оптимальную модель для своего мероприятия, провести презентацию своего события или событийного тура.

 

Мы приглашаем всех организаторов событийных и туроператоров стать участниками Всероссийского форума «Россия событийная 2019»», – отметил Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, председатель оргкомитета форума «Россия Событийная», основатель Национальной премии Russian Event Awards.

 

Для участия в форуме необходимо направить заполненную заявку до 25 февраля Виктории Десятниковой на  электронный адрес desyatnikovavictoria@mail.ru +7 915 – 542-06-17.

Формы заявок можно скачать здесь

C программой форума и условиями участия в нём можно ознакомиться здесь.

Выставка «Интурмаркет-2019» пройдет 9-11 марта в МВЦ «Крокус Экспо».


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