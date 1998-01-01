Новости Оформление немецких виз начала компания Visa Metric Эксперты рассказали, что изменилось с приходом нового оператора, принимающего теперь документы для оформления виз в Германию

Со вчерашнего дня документы на немецкий "шенген" принимает новый оператор – напоминает телерадиокомпания Deutsche Welle ( DW). Вместо компании VFS Global сервисом по выдаче виз в 20 российских городах будет заниматься компания Visa Metric. Как отмечают в немецком консульстве, это обычная процедура, которая прописана в правовых положениях загранпредставительств Германии в России. Каждые шесть лет нужно менять организации, которые оказывают услуги по приему заявлений на получение визы. В связи с изменением визового оператора полностью поменялись адреса офисов приема документов. Например, в Москве центр переехал на станцию метро "Киевская" в ТЦ «Киевский». Во-вторых, незначительно изменились сервисные сборы за подачу документов. В старом центре эта услуга стоила 18,85 евро за заявление без отпечатков пальцев (если вы сдавали их раньше) и 20,35 евро - с отпечатками. В новом визовом центре цена единая - 20,4 евро. При этом сам визовый сбор не изменился: 35 евро за обычный "шенген", и 70 - за срочный. Также несколько поменялся перечень услуг, который предлагает новый оператор, и цены на них. Например, раньше в визовом центре можно было бесплатно выходить в интернет и распечатывать с местного компьютера нужные документы. Новый оператор возьмет за печать одной страницы 30 рублей. Отсутствует и камера хранения для среднего и крупногабаритного багажа. У прошлого оператора она была бесплатная при входе в визовый центр. На другие услуги цены наоборот снизились. Теперь за фотографии, сделанные на месте, возьмут 320, а не 360 рублей. Анкеты на визу за вас заполнят за 320 рублей (раньше - 400 рублей). VIP-обслуживание стоит не 85 евро, а 70. Изменился и оператор курьерской доставки - на случай, если нет времени забрать готовый паспорт. Раньше этим занимался Fox Express, теперь - DHL. На сайте посольства Германии в РФ сообщается, что паспорта с готовой визой можно будет забрать у старого оператора VFS Global до 8 февраля 2019 года (если это визовый центр в регионах) или до 15 февраля, если же это главные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде. Правда, проблемы могут возникнуть у тех, кто хочет забрать свой паспорт позже этих дат. Хранить у себя VFS Global их не будет и передаст в "соответствующее компетентное загранпредставительство". Видимо, забрать паспорт напрямую из посольства будет не так удобно. Поэтому на сайте рекомендуется дополнительно купить у старого оператора курьерскую доставку паспорта с готовой визой. Кроме того, в немецком консульстве напоминают, что заявление на шенгенскую или национальную визу по-прежнему разрешено подавать напрямую в германское диппредставительство в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде. При этом обязательна предварительная запись на сайте в ограниченное время., в то время как в визовые центры можно приходить без записи. Беседуя с нашим корреспондентом, Иван Балановский, начальник визового отдела туроператора «ТурТрансВояж», говоря о возможных сложностях, связанных с передачей прав на обслуживание новой компании, отметил: «В самом начале пути всегда есть сложности и недоработки. У новой обслуживающей компании, к примеру, не было региональных офисов – это значит, что им пришлось озаботиться поиском помещений в регионах, составлением договоров и прочего. Также у Германии в России пять консульств, с ними тоже нужно налаживать контакты и прорабатывать логистику, чтобы оперативно доставлять поданные на оформление визы документы. Если вопрос логистики будет плохо продуман, это напрямую скажется на скорости выдачи виз, что нежелательно. Впрочем, радует, что смена подрядчика произошла в «низкий сезон». Не стоит забывать и об игроках рынка – им тоже нужно познакомиться с новыми представителями, понять их схему работы и подстроиться под требования. При удачном раскладе к весне все вернется в привычное рабочее русло. Германия – направление популярное. Каждый год наша компания отмечает рост спроса и заинтересованности. К примеру, в 2018 году мы зафиксировали прирост в районе 15% по отношению к 2017-му. В 2019 году, если не будет никаких глобальных потрясений на рынке, мы тоже ждем рост спроса». /TOURBUS.RU

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