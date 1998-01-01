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04 февраля
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Дмитрий Медведев: Минэкономразвития должно быть усилено туристическими кадрами/ Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Будапеште из-за задымления/ МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки денге в Малайзии
Дмитрий Медведев: Минэкономразвития должно быть усилено кадрами в рамках задач по развитию туризма
Деятельность Минэкономразвития, касающаяся развития туризма в РФ, должна быть эффективнее, министерство должно быть усилено кадрами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Я просил бы аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства", — сказал г-н Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Мы в этом контексте развития туризма в России приняли решение, чтобы этим вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан, надо, чтобы эффективность работы была выше", — заявил глава Кабмина.
Напомним, что функции регулирования в сфере туризма в сентябре 2018 года указом Владимира Путина были переданы от Министерства культуры Министерству экономического развития. В том числе в ведение Минэкономразвития было передано Федеральное агентство по туризму.
Замминистра, курирующим туризм, был назначен Сергей Галкин, который до этого возглавлял Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития.
Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Будапеште из-за задымления
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Будапеште из-за задымления на борту, сообщил «Интерфаксу» один из пассажиров рейса.
«Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом 2097 «Белград - Москва», 3 февраля совершил экстренную посадку в Будапеште, так как после вылета пассажиры и экипаж почувствовали запах дыма на борту», — рассказал он.
Пассажир добавил, что в аэропорту Будапешта к самолету подъехали несколько пожарных машин и других спасательных служб. Все, кто находился на борту, спустились по трапам. Никто из находившихся в самолете не пострадал.
По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет вылетел из сербской столицы в 20:53 и должен был прибыть в Москву в 23:35. Однако из-за экстренной посадки рейс был задержан на 7 часов. Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, за пассажирами вылетел резервный борт. Их обеспечили питанием.
Самолет приземлился в Москве в 6:41 утра, 4 февраля.
МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки денге в Малайзии
Очередная вспышка лихорадки денге произошла в Малайзии, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в понедельник.
"Малайзия – вспышка лихорадки денге; наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в столичном регионе, штатах Селангор и Джохор", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.
Вспышка лихорадки денге в этих регионах уже отмечалась 21 января.
Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через пять-семь дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли.
При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.
/TOURBUS.RU
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