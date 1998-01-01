Новости Евросоюз меняет правила выдачи шенгенских виз Еврокомиссия утверждает, что нововведения облегчат процедуру получения шенгена законопослушными туристами

Евросоюз готовится изменить правила выдачи виз. Изменения коснутся краткосрочных поездок в ЕС, но не только - Брюссель вводит и новую «систему поощрений и наказаний», – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle ( DW). Законопослушным гражданам теперь будет проще попасть в Европейский союз - это один из главных мотивов изменений в визовом кодексе ЕС, о которых 29 января договорились Европарламент и Совет ЕС. Брюссель также намерен "скорректировать", а фактически просто повысить стоимость виз для краткосрочных поездок на территорию ЕС. Наконец, самое необычное изменение - третье: Евросоюз собирается в будущем увязать решение визовых вопросов с готовностью третьих стран помогать ЕС в вопросах миграционной политики. По условиям пока еще предварительного соглашения, требующего дальнейших согласований, заявление на получение шенгенской визы теперь можно будет подать за шесть месяцев (раньше – за три месяца) и не позже чем за 15 дней до поездки. Речь идет о так называемых коротких поездках - на срок до 90 дней в 180-дневный период.



Увеличится и стоимость визы - с 60 до 80 евро. Впрочем, согласно предложению Еврокомиссии, это повышение не должно коснуться таких стран, как Россия, Армения и Азербайджан, с которыми ране Брюссель заключил договоренности об облегчении визового режима. Для них, согласно предварительному соглашению, неизменным останется взнос в размере 35 евро, как уточнили источники DW в Еврокомиссии. Также льготный визовый сбор по-прежнему предусмотрен для людей, не достигших 18-летнего возраста, а дети, студенты и ученые от уплаты сбора будут освобождены.

Самое необычное изменение в визовом кодексе ЕС предполагает создание ранее не существовавшей системы поощрений и наказаний для третьих стран за сотрудничество в области миграционной политики. Брюссель намерен связать между собой скорость, цену и срок действия виз для отдельных стран с тем, насколько третьи государства будут выполнять соглашения о реадмиссии - принимать своих граждан, которые нелегально оказались на территории ЕС или должны ее покинуть в силу совершенных правонарушений.



На пути у соглашения об изменении системы выдачи виз еще есть несколько преград. Сначала должны быть улажены некоторые технические детали, сказал источник DW в Совете ЕС, только после этого проект изменений поступит на одобрение в представительства стран-членов Евросоюза. Затем процедура предполагает одобрение со стороны Европарламента и Совета ЕС. Всего на согласования могут уйти несколько недель, как удалось узнать DW в Еврокомиссии. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.



На вопрос о том, с какими целями Евросоюз меняет визовые правила, источники DW в Еврокомиссии пояснили, что главным желанием было облегчить приезд "благонадежным путешественникам». Вторая причина, по словам собеседников DW, - борьба с нелегальной миграцией. Как отметила, комментируя нам планируемые нововведения, Юлия Отвагина, руководитель визового департамента UTS Group: «Основными российскими туристами являются лица, которые направляются в страну с деловыми, частными и туристическими целями визита. Если на турпоток, связанный с первыми двумя целями визита возможное увеличение консульского сбора может отразиться незначительно, то туристы могут поменять направления своего путешествия в связи с повышением общей стоимости поездки». Дарья Домостроева, PR-директор «Интурист», добавила: «Любое повышение цен является негативным фактором и не способствует увеличению спроса на направлении. В текущем туристическом сезоне оно, вероятнее всего, не скажется на объеме въездного турпотока, ведь все контракты на этот летний сезон были подписаны заранее, однако в дальнейшем рост цен на визовые формальности может стать негативным фактором при планировании поездки в нашу страну». /TOURBUS.RU

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