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04 февраля
Евросоюз меняет правила выдачи шенгенских виз
Еврокомиссия утверждает, что нововведения облегчат процедуру получения шенгена законопослушными туристами
Евросоюз готовится изменить правила выдачи виз. Изменения коснутся краткосрочных поездок в ЕС, но не только - Брюссель вводит и новую «систему поощрений и наказаний», – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle ( DW).
Законопослушным гражданам теперь будет проще попасть в Европейский союз - это один из главных мотивов изменений в визовом кодексе ЕС, о которых 29 января договорились Европарламент и Совет ЕС. Брюссель также намерен "скорректировать", а фактически просто повысить стоимость виз для краткосрочных поездок на территорию ЕС.
Наконец, самое необычное изменение - третье: Евросоюз собирается в будущем увязать решение визовых вопросов с готовностью третьих стран помогать ЕС в вопросах миграционной политики.
По условиям пока еще предварительного соглашения, требующего дальнейших согласований, заявление на получение шенгенской визы теперь можно будет подать за шесть месяцев (раньше – за три месяца) и не позже чем за 15 дней до поездки. Речь идет о так называемых коротких поездках - на срок до 90 дней в 180-дневный период.
Также льготный визовый сбор по-прежнему предусмотрен для людей, не достигших 18-летнего возраста, а дети, студенты и ученые от уплаты сбора будут освобождены.
Всего на согласования могут уйти несколько недель, как удалось узнать DW в Еврокомиссии. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.
Как отметила, комментируя нам планируемые нововведения, Юлия Отвагина, руководитель визового департамента UTS Group: «Основными российскими туристами являются лица, которые направляются в страну с деловыми, частными и туристическими целями визита. Если на турпоток, связанный с первыми двумя целями визита возможное увеличение консульского сбора может отразиться незначительно, то туристы могут поменять направления своего путешествия в связи с повышением общей стоимости поездки».
Дарья Домостроева, PR-директор «Интурист», добавила: «Любое повышение цен является негативным фактором и не способствует увеличению спроса на направлении. В текущем туристическом сезоне оно, вероятнее всего, не скажется на объеме въездного турпотока, ведь все контракты на этот летний сезон были подписаны заранее, однако в дальнейшем рост цен на визовые формальности может стать негативным фактором при планировании поездки в нашу страну».
/TOURBUS.RU
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