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Бангкок окутал смог

Управление по туризму Таиланда предоставило нам последнюю информацию о ситуации с загрязнением воздуха в Бангкоке и соседних провинциях и действиях властей в сложившейся ситуации

Управление по туризму Таиланда (TAT) предоставило нам обновленную информацию относительно проблемы качества воздуха в Бангкоке и близлежащих провинциях, а также действий властей в сложившейся ситуации.

Напомним, что на минувшей неделе ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщал: «Таиланд – повышенный уровень загрязнения воздуха в Бангкоке и его окрестностях; не рекомендуется проводить время на открытом воздухе».

Ранее в январе местные СМИ информировали, что загрязнение воздуха в Бангкоке и некоторых провинциях Таиланда достигло опасного уровня из-за безветренной погоды. Сильнее всего при этом был загрязнен воздух в районе автомагистралей.

Местным жителям рекомендовали на время отказаться от личных автомобилей и не разжигать огонь на улице. В качестве меры борьбы с пылью власти Бангкока также обсуждают возможность искусственно создать дождь.

Как сообщили нам сегодня в ТАТ, данные докладов о положении с качеством воздуха туристы могут ежедневно получать в отделе контроля загрязнения окружающей среды Министерства общественного здравоохранения, через веб-сайт или мобильное приложение Air4Thai.

В Таиланде туристические и транспортные компании и все связанные с туризмом предприятия в Бангкоке и близлежащих провинциях, а также во всех других регионах Таиланда, работают в обычном режиме.

К ним относятся такие популярные направления туристической деятельности на юге, как Пхукет, Краби и Транг, а также восточные регионы Районг, Чантхабури и Трат и северные Чианг-Рай, Нан и Сукхота.

Все события и фестивали будут проводиться в запланированные сроки, включая мероприятия ТАТ, посвященные китайскому Новому году, которые пройдут в Бангкоке (4-6 февраля), Чиангмае (5-6 февраля) и на Пхукете (5-6 февраля).

Все транспортные услуги, включая перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, также действуют в обычном режиме. Все аэропорты, а также все внутренние и международные рейсы выполняются по расписанию.

При этом королевское правительство Таиланда и все организации нацелены на максимальную эффективную работу по решению проблемы и минимизацию последствия влияния смога на посетителей из-за рубежа, а также жителей города.

Среди принимаемых властями мер - контрольно-пропускные пункты для контроля выбросов автотранспорта, ограничение движения крупногабаритных транспортных средств в центре Бангкока, уборка дорог путем распыления воды, раздача масок в некоторых районах, создание искусственного дождя, использование самолетов для распыления воды над районами задымления и многое другое.

В свою очередь, ТАТ продолжает оценку общей ситуации и распространяет обновленную информацию о действиях тайских органов власти, которые делают все возможное, для того чтобы минимизировать последствия смога.

ТАТ также стремится к сотрудничеству с частным сектором, включая Ассоциацию транспортных операторов Таиланда, для уменьшения выбросов токсичных веществ.

В то же время ТАТ обращает внимание, что туристы должны сами принимать любые необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что они реально защищают себя от воздействия смога. Это включает мониторинг индекса качества воздуха по данным официальных источников, таких как Отдел контроля загрязнения окружающей среды в Таиланде, и ношение при необходимости респиратора.

По всем вопросам туристов и турагентства просят обращаться в московское представительство Туристического управления Таиланда (+499 250- 8345, info@tourismthailand.ru).

Отметим, что, как сообщил на днях руководитель службы маркетинга турофиса страны Константин Кинель, за прошедший год Таиланд посетили 1,467 млн россиян, что на 9,4% превышает показатели 2017 года.

При этом он отметил, что в этом сезоне значительно вырос объем регулярной перевозки в Таиланд. Так, «Аэрофлот» с октября впервые поставил третий ежедневный рейс на Бангкок. Кроме того, на остров Пхукет перевозчик летает 12 раз в неделю. А авиакомпания Thai Airways еженедельно совершает четыре перелета в столицу страны.

/TOURBUS.RU