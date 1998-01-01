Новости ANEX Tour хочет расширить кубинскую программу за счет регионов Эксперты обсуждают перспективы новых программ полетов на Кубу из Новосибирска, Екатеринбурга и Казани

На днях в Большом зале Штаб-квартиры Русского географического общества в Петербурге состоялась встреча, посвященная Республике Куба. Кроме обсуждения жизни страны в год 60-летия свершившейся там революции, ее участники смогли посмотреть фильм Александра Ингилевича «Куба. В объятиях моря» о путешествии по Острову Свободы, а также поговорить и о возможностях отдыха в стране, - сообщает наш петербургский корреспондент. Стоит напомнить, что в настоящее время единственный прямой беспересадочный рейс на Кубу (в Варадеро) из Петербурга раз в 10 дней по инициативе туроператора ANEX Tour выполняет авиакомпания AZUR аir. Кроме того, петербуржцы могут попасть туда с пересадкой в Москве (AZUR аir летает из Москвы в Варадеро три раза в неделю, а на остров Кайо-Коко - раз в 10 дней), а также используя прямые регулярные рейсы в Гавану (пять раз в неделю), которые выполняет «Аэрофлот». По признанию участников рынка, направление пользуется заслуженным спросом благодаря отличному сочетанию национального колорита и высокого качества сервиса. При этом в конце декабря 2018-го Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) выдало авиакомпании AZUR air разрешения на выполнение в летнем сезоне 2019 года чартерных рейсов на Кубу сразу из пяти российских городов, включая Москву, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Перевозчик получил возможность организовать рейсы летом 2019 года из столицы РФ в Варадеро (трижды в неделю) и на Кайо-Коко (2 раза в неделю), из Петербурга и Екатеринбурга – три раза в неделю в Варадеро, а из Новосибирска и Казани – дважды. Но если продолжение инициированных ANEX Tour полетных программ из Москвы и Петербурга не подлежит сомнению, а их объемы могут быть увеличены за счет большей частоты вылетов, реализация допусков на организацию рейсов из остальных городов России пока под вопросом. Да, с технической точки зрения они осуществимы: возможности недавно приобретённых AZUR air дальнемагистральных Boeing 777-300 позволяют выполнять более чем 13-часовые перелеты с достаточным уровнем комфорта пассажиров. Следовательно, прямой беспересадочный полет из Казани или Екатеринбурга на Кубу может быть выполнен. Однако директор СФО «Анекс Тур» Турат Абдразаков уже сообщил, что организация чартеров на Кубу из Новосибирска «не является вопросом ближайшего полугодия». Представители туристического бизнеса уверены: реализовать программу полетов из новых для нее городов можно только в том случае, если организаторы смогут предложить конкурентоспособный на местном рынке продукт. И в первую очередь соревноваться ему придется с турами в Юго-Восточную Азию (в частности, в Таиланд и Вьетнам), которые в уральском и сибирском регионах особенно популярны. «Если инициаторы программы на Кубу смогут предложить цены, сопоставимые с другими востребованными у нас дальнемагистральными направлениями, новинка может прижиться, - считают эксперты. – Если нет – уровень спроса окажется таким, что чартер вскоре придется снимать». «Платежеспособность населения и объем сибирского рынка в этом случае переоценивают, – считает Ольга Тимохина, директор по развитию «Бюро путешествий «Гран-Тур» (Новосибирск). - Даже если допустить возможность «подъема» нового чартера, то летняя Куба - это, однозначно, «подножка» Турции. А зимой мы хоть и испытываем дефицит предложений «все включено», она тоже (тем более регулярно) маловероятна. Может быть, кого-то со всех соседних областей и краев и насобирали бы, но тогда надо сокращать объемы на других направлениях. Да и дальность полета для чартеров уж совсем рекордная». /TOURBUS.RU

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