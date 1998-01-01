Горнолыжный сезон 2019 – как идут продажи?

Туроператоры и эксперты рассказали нам об основных тенденциях спроса на зимний отдых в горах в продолжающемся сезоне

Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel:

- Наиболее популярные горнолыжные направления в этом сезоне – Австрия и Франция. На них в нашей компании приходится около 70% всех продаж, и примерно по 15% - на Италию и Швейцарию. Небольшой процент - около 5% - приходится на горнолыжную Германию.

Ранние бронирования пользуются большим спросом, как летом (продажи начинаются уже в апреле-мае), так и в течение сезона. Например, сейчас ещё есть акции раннего бронированияна заезды в середине – конце марта. Глубина продаж хорошая, к середине декабря было уже сделано от 80 до 90% всех сезонных продаж.

Итоги сезона пока подводить рано, но все же можно констатировать, что объём продаж снизился по сравнению с прошлым годом.

Это общая тенденция этого сезона, о чём можно судить по уменьшению объёмов чартерной перевозки на горнолыжных направлениях. Однако, в целом, продажами мы довольны.

Алена Ларионцева, PR-менеджер PAC Group:

- Анализ данных бронирования горнолыжных туров в Австрии, Италии, Франции и Швейцарии показал очень оптимистичную динамику, объемы бронирований превысили показатели прошлого года в среднем на 15 %.

Лариса Аханова, пиар-директор компании TEZ Tour:

- Горнолыжные продажи в этом году в среднем выросли на 15%. Хедалайнер у нас -Австрия, заметно укрепила свои позиции Андорра, в тройке лидеров и горнолыжная Италия. Болгария на четвертом месте, спрос на нее остался на уровне прошлого года.

Глубина продаж сейчас - до середины марта. Февраль на горнолыжном направлении довольно сложный месяц - склоны заняты местными и европейскими туристами. Высокие даты начинаются с 15 февраля, отели на период после этой даты уже практически все в стопе. Этот период бронируется заранее , глубина продаж достигает 7-9 месяцев.

Анна Игуменова, старший менеджер отдела продаж Swiss Travel Club:

- У наших клиентов пользуются спросом горнолыжные курорты Швейцарии, Австрии, Франции, Италии.

В данный момент традиционно активно бронируются туры на февраль и март, особеннно популярны мартовские каникулы. Также периодически поступают запросы на следующий зимний сезон – новогодние каникулы-2020.

При этом все чаще клиенты уходят от пакетных предложений, и их запросы требуют индивидуального подхода. Мы рады, что к горнолыжным направлениям также проявляют интерес корпоративные группы».

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»:

- Если сравнивать период декабря-января 2017_2018 гг. года с результатами за нынешний аналогичный период 2018 года, то виден спад продаж на российском направлении римерно на 5%.

Лидером продаж сейчас являются курорты Красной поляны, это примерно 95% общего числа реализованных туров. В Красной поляне мы работаем в курортами Газпром и Роза Хутор.

Безусловные преимущества Красной поляны перед другими горнолыжными направлениями, как Эльбрус, Домбай и Архыз – это близко расположенный аэропорт, протяженные трассы, европейский сервис и прекрасно развитая около горнолыжная инфраструктура.

У туристов, которые выбирают Красную Поляну, есть возможность комбинировать свой отдых, даже путешествуя с детьми. На других зимних курортах, таких как Архыз, это почти невозможно, поскольку кроме лыж доступных развлечений там мал».

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- В целом бронирование зимних туров на горные курорты Красной Поляны в этом сезоне выше, чем в прошлом году. Если раньше, еще три года назад были забронированы были в этот период только отели горных курортов, то сейчас большим спросом пользуются и малые средства размещения, рассчимтаные на средний бюджетных отдых. По сравнению с прошлым годом спрос на бронирование зимних туров горных курортов Сочи вырос на 10%.

На самый высокий сезон — Новый год и Рождество — почти все номера в отелях региона были забронированы. А среднем по году заполняемость этого горного кластера составляет почти 90%.

/TOURBUS.RU