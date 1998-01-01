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"Аэрофлот" вернул бесплатный алкоголь в эконом-класс/ Экстрадированная из Испании директор двух турфирм осуждена за обман клиентов/ Российский турист находится в критическом состоянии после ДТП на Пхукете

"Аэрофлот" вернул бесплатный алкоголь в эконом-класс

Авиакомпания "Аэрофлот" с сегодняшнего дня вновь будет предлагать пассажирам эконом-класса пиво и вино, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в авиакомпании.

Вино будут предлагать на ряде рейсов продолжительностью более трех часов, пиво – при перелетах более шести часов. Кроме того, пассажирам эконом-класса при полетах от шести часов также будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием.

При этом пассажирам бизнес-класса на международных линиях с 1 февраля будут предлагать шампанское более высокой ценовой категории – Bollinger Special Cuvee, на внутренних рейсах уже предлагается шампанское Drappier.

"Аэрофлот" убрал из меню эконом-класса вино с 1 сентября 2018 года. Тогда же для пассажиров эконом-класса на рейсах более шести часов перестали предлагать мороженое.

Экстрадированная из Испании директор двух турфирм осуждена за обман клиентов

Фокинский районный суд Брянска приговорил к 4 годам колонии руководительницу туристических фирм "Агентство Просвещение" и "Коста Бланка", признанную виновной в обмане клиентов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в 2012-2014 годах она похитила деньги 43 клиентов, переданных в счет оплаты отдыха в Испании, и в одном случае — за оформление визы. В числе потерпевших оказались студенты и преподаватели одного из вузов, а также учащиеся кадетской школы-интерната в Брянске. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,3 млн рублей.

"Поскольку фигурантка скрылась от уголовного преследования, она была объявлена в международный розыск. В декабре 2017 года женщину задержали на территории Испании. В августе 2018 года по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали ее в Россию", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием служебного положения, в особо крупном размере) суд приговорил ее к 4 годам исправительной колонии общего режима.

Российский турист находится в критическом состоянии после ДТП на Пхукете

Российский турист серьезно пострадал в ДТП на тайском острове Пхукет, он в больнице в критическом состоянии, сообщает в четверг газета Phuket News.

"Россиянин врезался в дом на машине, ДТП произошло в районе Карон. Спасатели извлекли туриста из автомобиля. В критическом состоянии он был доставлен в госпиталь", — пишет издание.

Авария произошла ночью 30 января. Другие транспортные средства не были вовлечены в инцидент.

По сообщению тайской полиции, тест россиянина на алкоголь дал отрицательный результат. Вероятнее всего, он потерял контроль над машиной случайно.

/TOURBUS.RU



