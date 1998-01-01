Новости В Петербурге насчитали… 15 млн туристов Эксперты удивлены новой туристической статистикой властей Северной столицы

Заказанное Смольным исследование объема въездного турпотока дало неожиданный даже для самих чиновников результат в… 15 млн туристов, - сообщает наш петербургский корреспондент. Стоит напомнить: в 2017-м, по официальным данным, Петербург посетило около 7,5 млн гостей, а предварительно намеченный на 2018-й рубеж в 8 млн человек удалось превзойти благодаря проведению Чемпионата мира по футболу (на всех уровнях в качестве показателя за прошлый год называли 8,2 млн человек). Однако, как выяснилось на днях во время одного из мероприятий, нанятая Комитетом по развитию туризма Петербурга компания пришла к выводу о том, что на самом деле город на Неве в 2018-м посетило 15 млн туристов. Как пояснила заместитель главы Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия, неожиданный для заказчика результат объясняется использованием новой методики подсчета, благодаря которой в поле зрения учетчиков попадают не только «классические» туристы, живущие в отелях и других объектах размещения, но и использующие сервисы краткосрочной аренды жилья, а также проживающие у друзей или родственников. Результат не заставил себя ждать: вместо четырех с небольшим миллионов россиян, которых учитывали в качестве туристов раньше, сразу получилась цифра в… 11 млн человек. Правда, каким образом удалось посчитать останавливавшихся у родных, друзей или снимавших квартиру, пока не сообщается. Вместе с тем, откуда взялись такие цифры, в сфере организованного туризма не понимают. Ведь представители компаний, работающих на прием и в основном ориентированных как раз на обслуживание «внутренних» туристов, в один голос говорят о снижении потока гостей из других регионов РФ. «Отрасль подкосило проведение ЧМ-2018, - считает коммерческий директор компании «Прогулки» Павел Киселев. – Провал, случившийся в сфере приема «внутренних» организованных туристов в июне и июле, отыграть так и не удалось». О том же говорит и исполнительный директор «Невских сезонов» Кирилл Соколов. «В период ЧМ-2018 падение по части приема организованных туристов составило от 30%, - отмечает он. – И отыграть его, несмотря на наличие отложенного спроса и хорошей погоды, до конца 2018-го так и не получилось. Да и перспективы в этом плане не слишком оптимистичны: вероятнее всего, рост в 2019-м будет, но он не превысит 10% от уровня объемов 2018 года». Поддерживает коллег и Елена Сергеева, глава компании «Музыка путешествий». По ее оценке, летом 2018 года из-за проведения ЧМ-2018 и связанного с ним повышения стоимости проживания, проблем с транспортом и т. д. многие «внутренние» организованные группы в Петербург просто не поехали. «В следующий сезон тоже смотрю без особого оптимизма: скорее всего, с учетом уровня платежеспособности населения, в 2019-м будут примерно те же объемы, что и в 2018 году», – говорит она. Откуда же взялись «неучтенные» туристы? Да, Петербург был и остается одним из самых популярных у гостей мест отдыха, куда многие стремятся попасть. И пару лет приезжавший в город на Неве топ-менеджер UNWTO утверждал, что Северная столица вполне способна принимать те самые 15 млн туристов. Однако во всем мире их по-прежнему принято считать по количеству ночевок в объектах размещения: эффективной и по-настоящему правильной методики учета тех, кто нигде не регистрируется (а именно так происходит в случае размещения у друзей или краткосрочной аренды) и попадает в поле зрения разве что музеев, еще не придумали. И если это удалось сделать в Петербурге – это почти революция в туристической статистике. Впрочем, неожиданно появившийся показатель как нельзя кстати придется к проведению очередной Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которую в сентябре 2019-го примет Петербург. Ведь 15 миллионов туристов звучат куда лучше, чем восемь, и по этому показателю город на Неве вдруг оказался в числе мировых лидеров… /TOURBUS.RU

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