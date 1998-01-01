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01 февраля
Парк-отель «Бухта Коприно» вошел в ТОП-10 лучших гостиничных комплексов России

Международный портал Tripadvisor  объявил «горячую десятку» лучших отелей страны


Cайт о путешествиях и для путешественников Tripadvisor  объявил «горячую десятку» самых лучших отелей России. По выбору пользователей портала, в десятку победителей вошли несколько сочинских отелей («Меркьюр Роза Хутор», отель «Наири», отели «Бридж Резорт» и «Форвард Апартотель» в Адлере), Hilton Garden Inn Moscow New Riga,  парк-отель «Бухта Коприно» («Ярославское взморье»), гостиничный комплекс «Богатырь»,  анапский отель «Ла Мелия», рязанский отель «В некотором Царстве», отель «Царьград» в Серпуховском районе Московской области.

 

«Ярославское взморье» за последние годы превратилось в один из лучших туристических кластеров России. За 2018 год Ярославскую область посетили 4,1 млн человек, что на 13,8% больше, чем годом ранее, отмечает директор Департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

 

«Мы горды тем, что независимое сообщество пользователей так оценило наши усилия. Мы рады тому, что семьи получают удовольствие в нашем отеле и возвращаются к нам вместе со своими взрослеющими детьми. Надеемся, что наша работа будет и дальше приводить к увеличению удовлетворенности наших гостей», - подчеркивает Дмитрий Родионов, руководитель проекта парк-отель «Бухта Коприно» («Ярославское взморье»).

 

Дмитрий Родионов отмечает, что климат курорта похож на прибалтийский: белоснежный песчаный берег, чистейшая вода Волги, запах сосен.

«Парк-отель «Бухта Коприно» – сердце «Ярославского взморья», визитная карточка Ярославской области и гордость внутреннего туризма», – подчеркивает Сергей Бачин, основатель группы компаний «Агранта»,  инвестор курорта. 

 

Парк-отель «Бухта Коприно» расположился на площади в 15 000 гектаров: всего в 280 километрах от Москвы можно отдохнуть в экологически чистом месте с комфортом и большими вариантами досуга. В «Бухте Коприно» к услугам гостей — 42 респектабельных коттеджа, 17 номеров в отеле, пять кают на дебаркадере,  а также новые небольшие домики, рассчитанные на пару или семью с ребенком. 

В планах парк-отеля — расширение гостиничного фонда. Появившаяся в «Ярославском взморье» зеленая стоянка теперь обслуживает маршруты  теплоходов, ходящих по Волге: в сезон сюда заходит более 120 судов.

 

«В «Ярославском взморье» инвесторы заботливо подошли к вопросу сохранения природы и смогли успешно сочетать экологический подход с развитием территории. В итоге туристы могут наслаждаться отдыхом на природе и одновременно пользоваться всеми благами комфортного проживания и досуга», - отмечал ранее Николай Королев, заместитель руководителя Ростуризма.

В планах руководства Ярославской области - увеличить к 2025 году турпоток до 8 млн человек ежегодно.

/TOURBUS.RU


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