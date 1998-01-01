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ANEX Tour занялся Панамой

Эксперты комментируют выход крупного российского туроператора на пока еще недостаточно популярное панамское направление

По информации АТОР, оператор ANEX Tour 26 января открыл продажу пакетных туров в Панаму, а также комбинированных пакетов «Доминиканская Республика + Панама».

Кроме пляжных отелей, на территории Панамы находится крупнейший тропический лес в Западном полушарии за пределами Амазонки. Страна также известна благодаря уникальному инженерному сооружению XX века – Панамскому каналу, называемому одним из «Семи чудес современного мира».

Для граждан Российской Федерации, посещающих Панаму, действует безвизовый режим въезда в эту страну до 90 дней.

Пакетные туры ANEX Tour в Панаму представлены GDS-пакетами на регулярных рейсах с вылетом из Москвы и прилетом в аэропорт Токумен. Заезды рассчитаны до 24 октября. Продолжительность заездов от 7 до 21 ночи. Стандартный пакет включает перелет, индивидуальный трансфер за дополнительную плату и проживание по выбору в отелях любой категории на таких курортах Панамы, как Колон, Панама-Сити, Коронадо, Плайа-Бланка и Плайа-Бонита.

Цены стандартных турпакетов с перелетом и проживанием на курортах Панамы начинаются от 190 тыс. руб. на двоих на 9 ночей (отель 4* с питанием BB, индивидуальный трансфер).

Комбинированные туры «Доминикана + Панама» у ANEX Tour осуществляются с прилетом в Доминиканскую Республику с проживанием первых двух суток в отеле выбранной категории, далее – внутренний перелет рейсом «Ла Романа – Токумен» и отдых на 9 ночей на курортах Панамы.

Стоимость комбинированного тура «Доминикана + Панама» у ANEX Tour сейчас начинается от 268 тыс. руб. на двоих (11 ночей, отель 4* BB, в стоимость включены все перелеты).

Напомним также, что ранее анонсированная экспансия ANEX Tour в Карибский регион предусматривала, помимо Панамы, еще ряд новых направлений – в том числе Арубу, Кюрасао, Ямайку и др.

Комментируя новую программу туроператора, Лада Попело, руководитель отдела продаж «Карибский Клуб», заявила нашему порталу: «На российском туристическом рынке Панама входит в пятерку самых востребованных стран Латинской Америки, кроме экзотичного названия и особенной географии свою роль сыграло то, что россияне стали мечтать о путешествии в Панаму после 2001 года - именно тогда на необитаемом острове Бокас-дель-Торо на границе Панамы и Коста-Рики стартовал первый сезон проекта «Последний герой».

Путешествие в любую страну начинается с вопроса: как туда добраться? Панама - это главный транспортный узел, соединяющий не только два Америки, но и оба полушария планеты, поэтому ANEX Tour к покорению материковой Америки подошел очень грамотно, предлагая удобную логистику.

Добраться можно до страны легко, можно предложить Карибский и Тихоокеанский регионы, Панама-Сити, Панамский канал, великолепный шопинг и совершенно удивительное побережье, аутентичные индейские поселения, возможность добавить любую другую страну в комбинированный тур.

Панама сегодня не является страной массового туризма, но, как показывает практика, с включением крупных игроков в создание и реализацию пакетного тура, направление становится модным (популярным) и для туриста «удобным» и «близким».

«Очень надеемся, что благодаря ANEX Tour о направлении начнут говорить и узнавать больше, доступность направления вызовет дополнительный интерес, а наша компания будет продолжать предлагать немассовый уникальный продукт - у которого тоже есть свой покупатель», - заключила наш эксперт.

/TOURBUS.RU