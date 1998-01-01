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ЦИФРА НЕДЕЛИ: Керала готовится вдвое увеличить число принимаемых иностранных туристов

Эксперты рассказали о спросе на поездки в индийскую Кералу российских поклонников йоги и ведической медицины

Власти индийского штата Керала поставили цель принять 2 млн иностранных туристов в 2020 году, это в два раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщает телеканал CNBC TV18.

"По итогам 2020 года власти Кералы ожидают принять 2 млн иностранных туристов – это на миллион больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в этих целях запущена мощная маркетинговая кампания на перспективных рынках для Кералы – в Малайзии, Китае, Японии и Австралии. Также продвижение идет в Великобритании, США, Германии, Франции и на Ближнем Востоке.

Как отмечает CNBC TV18, Кералу активно посещают и местные туристы. Большинство из них приезжают из индийских штатов Тамил-Наду, Карнатака, Андхра-Прадеш, Телангана, Махараштра, Гуджарат и Дели.

Комментируя эту новость, Ирина Мануэльская, руководитель отдела продаж Sodis, рассказала нам: «Керала интересна тем, кто увлекается аюрведой, спа-туризмом. Мы делаем это направление только под запрос наших самых давних клиентов, потому что Керала – это не люксовое направление.

Наша компания работает только с VIP-клиентами, которые предпочитают люксовые европейские направления с большим выбором спа-отелей, а в Кереле отельная база очень простая и скромная. Также там много ограничений существует, ехать нужно минимум на три недели.

Конечно, пребывание в штате можно совмещать с какими-то экскурсиями, но люди, выбирающие Кералу, как правило, погружены в учение аюрведы и не заинтересованы в разнообразной программе, предпочитая сосредотачиваться на процессе лечения и очищения».

В свою очередь, Татьяна Круглова, PR-менеджер «TUI Россия», добавила: «Кералу мы продаем точечно, это направление назвать массовым сложно».

Напомним, что штат Керала находится на юго-западе Индии, он востребован среди поклонников ведической медицины и йога-туров.

Туристов также привлекает тропический климат Малабарского берега, пышная растительность, уникальная культура и традиции региона.

/TOURBUS.RU