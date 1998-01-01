Новости Между Сочи и турецким Трабзоном откроют паромное сообщение Эксперты обсуждают, заинтересует ли новый черноморский маршрут туристов

По данным СМИ, между Сочи и черноморскими турецкими городами Трабзон и Самсун вновь откроется паромное сообщение, которое будет обеспечивать грузовые и туристические перевозки. Так, уже в мае 2019 года планируется возобновить паромный маршрут Сочи - Трабзон. «Суда два раза в неделю будут перевозить пассажиров и легковой транспорт. Этот маршрут даст дополнительный импульс туристическому сектору Сочи и близлежащих регионов России - выездному направлению, а также привлечет туристов с черноморского побережья Турции и Грузии», - сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона. По мнению туроператоров, которых цитирует АТОР, при должной раскрутке данного маршрута в Сочи части аудитории, которая приезжает на отдых, краткосрочная поездка в Турцию действительно может показаться привлекательной. Однако по факту мало кто из приезжающих в Сочи на отдых россиян подозревает о потенциальной возможности отправиться на пароме в Турцию, как и о том, что вообще стоит посмотреть в Трабзоне, который является для российских туристов «другой Турцией» и совершенно незнакомой. «Трабзон ценен не только как порт, но и как город, собравший в себе огромное количество исторических памятников. Это старинный город, которому уже более 2,5 тысяч лет, а основан он ещё в VI веке до нашей эры. Одной из его достопримечательностей является собор Святой Софии, который был создан в XIII веке. Фрески, которые покрывают потолок храма, считаются шедеврами искусства Византии. Здесь есть и ряд других достопримечательностей, на которые стоит посмотреть», - рассказали о туристической привлекательности турецкого города в пресс-службе национального туроператора «АЛЕАН». По мнению экспертов «АЛЕАН», в случае если на паромном маршруте Сочи – Трабзон появится доступное по цене экскурсионное предложение в рамках однодневной организованной поездки, то оно может заинтересовать как жителей региона, так и туристов, которые приехали в Сочи на отдых. Между тем, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, которого также цитирует АТОР, обращает внимание на такое важное обстоятельство, как загранпаспорт, который понадобится гражданам РФ для посещения Турции. «На отдых в Сочи такой документ берут нечасто», - говорит он. По словам эксперта, идея морского паромного сообщения между Сочи и Турцией не нова. «Такие паромы ходили и в прошлые годы, 2-4 раза в неделю, однако туристов на них было немного. Это паром для «челноков», для перевозки грузов и товаров из Турции в Россию. Условия на пароме не очень комфортабельные», - отмечает г-н Ромашкин. Вызывает вопросы у участников туристического рынка и планы сочинских властей привлечь посредством паромного сообщения «туристов с черноморского побережья Турции и Грузии». Эксперты напоминают, что гражданам этих двух стран для посещения России нужна виза, причем ее стоимость (80 евро), скорее всего, будет сопоставима с ценой проезда на пароме. Так что шансы на то, что в Сочи поедут с туристическими целями гости с черноморского побережья Турции или Грузии, наблюдатели АТОР оценивают как достаточно низкие. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», комментируя эту новость, пояснил нашему порталу: «В первую очередь эта новость для экономической отрасли, в частности она может быть интересна владельцам большегрузного транспорта. Но к туризму она имеет опосредованное отношение. Сейчас любой человек, желающий отдохнуть в Турции или в Сочи, может выбрать нужный рейс из сотни вариантов перелетов. При этом идея связать Сочи с Турцией при помощи паромного сообщения существует на протяжении последних 20 лет, в этом нет ничего нового». /TOURBUS.RU

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