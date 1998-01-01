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"Победа" отказалась от иска к пограничникам аэропорта Внуково/ Молния попала в самолет, летевший из Рима в Москву/ Туристка пыталась сброситься с эстакады в аэропорту Пхукета из-за опоздания на рейс в Москву

"Победа" отказалась от иска к пограничникам аэропорта Внуково

Авиакомпания "Победа" 25 января подала в Арбитражный суд Москвы заявление об отказе от требований к сотрудникам пограничной службы аэропорта Внуково, следует из материалов дела. В связи с этим суд 30 января решил возвратить иск авиакомпании.

Как сообщалось, иск был подан в Арбитражный суд Москвы 24 января. Ответчиками по иску выступают ФСБ и Минфин РФ.

Представитель "Победы" ранее уточнил "Интерфаксу", что ответчиками выступают отряд пограничного контроля ФСБ России во Внуково и Минфин.

Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Поскольку сумма меньше 500 тыс. рублей, заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова сторон, добавил тогда представитель "Победы".

В конце декабря 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково в связи с претензиями сотрудников пограничной службы к технологии посадки пассажиров в самолет. Их не устраивало, что посадка пассажиров компании из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.

Молния попала в самолет, летевший из Рима в Москву

Молния угодила ночью в самолет, летевший сегодня из Рима в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Шереметьево.

"При вылете из Рима экипаж лайнера Airbus A320 сообщил о поражении самолета молнией. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве", — сказал источник.

Между тем, после прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии. "Принято решение внимательнее осмотреть самолет при помощи технических средств. Пока этот лайнер от полетов отстранен", — сказал источник.

Туристка пыталась сброситься с эстакады в аэропорту Пхукета из-за опоздания на рейс в Москву

Литовская туристка пыталась покончить жизнь самоубийством, забравшись на бетонную эстакаду в аэропорту Пхукета в Таиланде, суицид удалось предотвратить, сообщает портал The Phuket News.

"В аэропорту тайского острова Пхукет при попытке суицида была спасена 21-летняя туристка из Литвы. Она забралась на бетонную эстакаду высотой в трехэтажный дом и хотела спрыгнуть оттуда из-за опоздания на рейс в Москву", — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественницу заметила местный гид. Она подбежала к выступу и пыталась отвлечь внимание туристки, пока водитель буксирного тягача не снял девушку с края эстакады.

По данным The Phuket News, когда девушка опоздала на рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, она попыталась связаться с авиаперевозчиком, чтобы поменять билет. "В компании заявили, что он был куплен по низкой цене и является невозвратным. Они предложили ей купить другой билет, но у туристки не хватало денег, из-за этого у нее произошел нервный срыв", — цитирует портал капитана туристической полиции Пхукета Эккачая Сири.

По его словам, девушка страдает от депрессии, кроме того, у нее проблемы в отношениях с молодым человеком. Обычно она принимает успокоительные лекарства и антидепрессанты.

"Сейчас литовская туристка в безопасности, с ней работает бригада медиков", — добавил капитан полиции.

/TOURBUS.RU