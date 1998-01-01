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31 января
Приглашаем на главное профессиональное событие круизного рынка России

Четвертый по счету фестиваль соберет в Москве и Петербурге представителей ведущих круизных компаний страны


Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет накануне высокого сезона в двух столицах:

20 февраля  2019, Санкт-Петербург,  отель «Эмеральд»,

27 февраля 2019, Москва,  отель  «Марриотт Новый Арбат».

 

Организатор мероприятия - медиахолдинг  «Турбизнес», проводится при поддержке Ростуризма, партнеры - круизная компания Costa Cruises, выставка "Интурмаркет».

 

Четвертый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе, и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.

 

Среди участников  фестиваля компании:  Costa Cruises,  «Инфофлот», «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Poseidon Expeditions,  «Байкальская Виза Тур», Atlantis  Line, «Солеанс тревел»,  ВолгаWOLGA и  др.

 

В рамках Фестиваля круизов:

- пресс-конференция  «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2019 году»,

- workshop для специалистов,

- обучающие семинары по технике продаж круизов  и современным  информационным технологиям,

- мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников,

- панельные  дискуссии по современным вызовам на рынке  морских и речных круизов,

- анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников  и партнеров.

 

Посетить фестиваль приглашаются  представители туристических компаний,  сетевых  и независимых  агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты.

Участие в качестве посетителя  – бесплатное!

 

Официальный сайт фестиваля

Регистрация посетителей

Дополнительная информация:

Ирина Ильина

 i.ilina@tourbus.ru

+7 (495) 723-72-72

+7 (916) 602-02-03 


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