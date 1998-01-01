Новости Приглашаем на главное профессиональное событие круизного рынка России Четвертый по счету фестиваль соберет в Москве и Петербурге представителей ведущих круизных компаний страны

Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет накануне высокого сезона в двух столицах: 20 февраля 2019, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», 27 февраля 2019, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат». Организатор мероприятия - медиахолдинг «Турбизнес», проводится при поддержке Ростуризма, партнеры - круизная компания Costa Cruises, выставка "Интурмаркет». Четвертый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе, и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике. Среди участников фестиваля компании: Costa Cruises, «Инфофлот», «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», ВолгаWOLGA и др. В рамках Фестиваля круизов: - пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2019 году», - workshop для специалистов, - обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям, - мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников, - панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов, - анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров. Посетить фестиваль приглашаются представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты. Участие в качестве посетителя – бесплатное! Официальный сайт фестиваля Регистрация посетителей Дополнительная информация: Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru +7 (495) 723-72-72 +7 (916) 602-02-03

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