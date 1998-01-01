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31 января
Приглашаем на главное профессиональное событие круизного рынка России
Четвертый по счету фестиваль соберет в Москве и Петербурге представителей ведущих круизных компаний страны
Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет накануне высокого сезона в двух столицах:
20 февраля 2019, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд»,
27 февраля 2019, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат».
Организатор мероприятия - медиахолдинг «Турбизнес», проводится при поддержке Ростуризма, партнеры - круизная компания Costa Cruises, выставка "Интурмаркет».
Четвертый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе, и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике.
Среди участников фестиваля компании: Costa Cruises, «Инфофлот», «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», ВолгаWOLGA и др.
В рамках Фестиваля круизов:
- пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2019 году»,
- workshop для специалистов,
- обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям,
- мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников,
- панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов,
- анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров.
Посетить фестиваль приглашаются представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты.
Участие в качестве посетителя – бесплатное!
Дополнительная информация:
Ирина Ильина
+7 (495) 723-72-72
+7 (916) 602-02-03
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