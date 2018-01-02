Новости В Египет через Турцию – насколько это законно? Юристы обсуждают правовые аспекты новой схемы доставки клиентов туроператора «Пегас Туристик» на египетские курорты

Большое «оживление» вызвала в последние дни информация о том, что Ростуризм изучает вопрос о правомерности формирования туров в Египет с перелетом в аэропорт Шарм-эль-Шейха через Турцию. Напомним, что в начале ноября туроператор начал программы отдыха на курортах Синая с перелетом до израильского аэропорта Овда и дальнейшим автобусным трансфером. В середине января стало известно, что туроператор меняет схему доставки туристов в Египет и будет задействовать аэропорт иорданской Акабы с дальнейшим паромно-автобусным трансфером. Впрочем, перелеты по этой схеме так и не начались - 21 января гендиректор компании Анна Подгорная официально заявила о новом изменении программ. «Первые рейсы полетели уже сегодня. Их осуществляет авиакомпания Nordwind по маршруту Москва – Анталья и Санкт-Петербург – Анталья. Далее, после двухчасовой стыковки, до Шарм-эль-Шейха туристов доставит Onur Air», – сообщила она. Между тем, в начале этой недели в профессиональных СМИ появилась информация со ссылкой на «источник в Ростуризме», что специалисты правового отдела Ростуризма предварительно придерживаются мнения о том, что подобные предложения противоречат указам президента: «Нельзя использовать авиаперелеты до курортов Египта. Самолеты могут доставлять российских туристов только в Каир. И неважно, что сначала пассажиры летят в Турцию, а там уже пересаживаются на другой борт. С таким же успехом туроператоры могли бы с 2015 года возить туристов в Египет через Анталью». После этого АТОР обнародовал информацию о том, что, согласно официальному разъяснению юридической службы «Пегас Туристик»», туроператор, формируя турпродукты, включающие отдых на египетских курортах Красного моря, опирается на действующее законодательство Российской Федерации. Юристы туроператора исходят из того, что оно не содержит прямого запрета на формирование туристских продуктов в Египет, и подробно аргументируют свою позицию. Юристы компании указывают, что «Указ Президента РФ от 8 ноября 2015 г. №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" (в ред. указа Президента РФ от 02.01.2018 №7) вводит временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также содержит рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира». «Таким образом, указ президента РФ от 8 ноября 2015 г. №553 предполагает отказ от реализации туристских продуктов, включающих авиаперелёт российскими авиакомпаниями граждан Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира», - делают вывод юристы «Пегаса». «В соответствии с заключениями наших юристов, так как туроператор в своих пакетных продуктах не организует перелет граждан Российской Федерации в аэропорты курортов Египта (такой перелет организуется в Турцию), а кроме того, действующее законодательство не содержит прямого запрета на формирование турпродукта в Египет, наша компания действует в рамках правового поля и в соответствии с законодательством России», - пояснила Анна Подгорная, генеральный директор туркомпании. Схожее мнение высказал в беседе с нами и Георгий Мохов, генеральный директор юридической компании «Персона Грата». По словам эксперта, «указом президента туроператорам и турагентам было рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от продажи гражданам турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории Российской Федерации на территорию Египта. Позже было внесено дополнение и снято ограничение на перелеты в Каир. Если прямого перелета нет, а рейс летит в Стамбул, то формально требования указа не нарушены. Однако туроператорам следует понимать, что они принимают на себя риски, связанные с безопасностью туристов». /TOURBUS.RU

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