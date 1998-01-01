Новости Президент и правительствo обсудили четыре болевых проблемы российского туризма В Кремле прошло совещание по подготовке стратегии развития отечественной туротрасли до 2035 года

Вчера президент Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой встречи стало обсуждение мер по развитию туризма. В ходе встречи с докладами выступили министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, министр транспорта Евгений Дитрих, а также министры по делам Северного Кавказа и развитию Дальнего Востока Сергей Чеботарев и Александр Козлов. По окончании встречи министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал журналистам, что обсуждалось в ходе закрытой части совещания. Министр, как передает агентство «Интерфакс», рассказал, что в ходе совещания у президента РФ подробно обсуждались основные элементы стратегии развития туризма до 2035 года и предложения Минэкономразвития. В том числе были подняты вопросы, касающиеся необходимости развития транспортной инфраструктуры, коммуникаций, развития отельной отрасли, HoReCa, развлекательной и конгрессной инфраструктуры в ряде туристических мест. Министр также выделил, кроме инфраструктурной, и три другие ключевые проблемы российской туротрасли. Одной из них г-н Орешкин назвал подготовку кадров. «У нас действительно не хватает специалистов для бурно растущей туристической отрасли, специалистов того качества, которое требуется для того, чтобы конкурировать с ключевыми направлениями», – приводит слова главы Минэкономразвития «Интерфакс». Еще одной проблемой отечественной туриндустрии Максим Орешкин считает недокапитализированность российских туристических компаний. «В туристической отрасли ситуация среди туроператоров очень похожа на банковскую систему, ситуацию с дольщиками – недокапитализированность отдельных туроператоров и все риски, которые с этим связаны», – отметил министр. Он пояснил, что Минэкономразвития будет «очень аккуратно работать для того, чтобы была максимальная безопасность для российского туриста, чтобы турист, который купил туристический продукт в России, гарантированно отдохнул без какого-то стресса, без каких-то лишних проблем». Наконец, еще одним недостаточно проработанным вопросом, нуждающимся в особом внимании государства, г-н Орешкин считает «распространение правильной информации в доступном объеме для потенциальных клиентов российских туристических направлений как внутри России, так и за рубежом». По его словам, одной из целей стратегии развития туризма правительство видит удвоение объема средств, получаемых Россией от приема иностранных туристов. Как заключил глава Минэкономразвития прессе, обсуждавшаяся с Владимиром Путиным стратегия развития туризма до 2035 года будет представлена в ближайшие месяцы. Комментируя итоги встречи, президент РСТ Сергей Шпилько отметил сегодня, что «дефицит платежного баланса по статье «поездки» у нас реальный, так что полностью согласен с Максимом Орешкиным, что вопрос увеличения экспорта туруслуг – первоочередной… А еще эту задачу не решить, по крайней мере в обозначенные сроки, без упрощения визового режима с экономически развитыми странами. Если упростить визовый режим и улучшить продвижение страны на внешнем рынке, тогда, а фактически уже сейчас, на первый план выходит вопрос динамичного роста и диверсификации качественного предложения пакетных туров организованным туристам и услуг самостоятельным, чтобы они выбрали поездку в нашу страну по соотношению цены и качества обслуживания. А это уже вопрос стимулирования инвестиций и господдержки въездного и внутреннего туризма, то есть компетенция экономического блока правительства. Поэтому министр прав и в том, что срочно нужна новая стратегия развития туризма, качественно более высокого уровня, чем действующая. Только удастся ли в пожарном порядке разработать и утвердить механизм такого стимулирования, в том числе налоговый? Пока финансовые власти неуклюже пытаются скрасить перекосы межбюджетных отношений эскалацией региональных и местных налогов и неналоговых платежей типа курортного и туристского сборов. …И главное, чтобы очередной дебют реформирования сферы туризма быстро не перешел в цугцванг». /TOURBUS.RU

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