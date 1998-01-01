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31 января
Президент и правительствo обсудили четыре болевых проблемы российского туризма
В Кремле прошло совещание по подготовке стратегии развития отечественной туротрасли до 2035 года
Вчера президент Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой встречи стало обсуждение мер по развитию туризма.
В ходе встречи с докладами выступили министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, министр транспорта Евгений Дитрих, а также министры по делам Северного Кавказа и развитию Дальнего Востока Сергей Чеботарев и Александр Козлов.
По окончании встречи министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал журналистам, что обсуждалось в ходе закрытой части совещания.
Министр, как передает агентство «Интерфакс», рассказал, что в ходе совещания у президента РФ подробно обсуждались основные элементы стратегии развития туризма до 2035 года и предложения Минэкономразвития.
В том числе были подняты вопросы, касающиеся необходимости развития транспортной инфраструктуры, коммуникаций, развития отельной отрасли, HoReCa, развлекательной и конгрессной инфраструктуры в ряде туристических мест.
Министр также выделил, кроме инфраструктурной, и три другие ключевые проблемы российской туротрасли. Одной из них г-н Орешкин назвал подготовку кадров. «У нас действительно не хватает специалистов для бурно растущей туристической отрасли, специалистов того качества, которое требуется для того, чтобы конкурировать с ключевыми направлениями», – приводит слова главы Минэкономразвития «Интерфакс».
Еще одной проблемой отечественной туриндустрии Максим Орешкин считает недокапитализированность российских туристических компаний.
«В туристической отрасли ситуация среди туроператоров очень похожа на банковскую систему, ситуацию с дольщиками – недокапитализированность отдельных туроператоров и все риски, которые с этим связаны», – отметил министр.
Он пояснил, что Минэкономразвития будет «очень аккуратно работать для того, чтобы была максимальная безопасность для российского туриста, чтобы турист, который купил туристический продукт в России, гарантированно отдохнул без какого-то стресса, без каких-то лишних проблем».
Наконец, еще одним недостаточно проработанным вопросом, нуждающимся в особом внимании государства, г-н Орешкин считает «распространение правильной информации в доступном объеме для потенциальных клиентов российских туристических направлений как внутри России, так и за рубежом». По его словам, одной из целей стратегии развития туризма правительство видит удвоение объема средств, получаемых Россией от приема иностранных туристов.
Как заключил глава Минэкономразвития прессе, обсуждавшаяся с Владимиром Путиным стратегия развития туризма до 2035 года будет представлена в ближайшие месяцы.
Комментируя итоги встречи, президент РСТ Сергей Шпилько отметил сегодня, что «дефицит платежного баланса по статье «поездки» у нас реальный, так что полностью согласен с Максимом Орешкиным, что вопрос увеличения экспорта туруслуг – первоочередной… А еще эту задачу не решить, по крайней мере в обозначенные сроки, без упрощения визового режима с экономически развитыми странами.
Если упростить визовый режим и улучшить продвижение страны на внешнем рынке, тогда, а фактически уже сейчас, на первый план выходит вопрос динамичного роста и диверсификации качественного предложения пакетных туров организованным туристам и услуг самостоятельным, чтобы они выбрали поездку в нашу страну по соотношению цены и качества обслуживания.
А это уже вопрос стимулирования инвестиций и господдержки въездного и внутреннего туризма, то есть компетенция экономического блока правительства.
Поэтому министр прав и в том, что срочно нужна новая стратегия развития туризма, качественно более высокого уровня, чем действующая. Только удастся ли в пожарном порядке разработать и утвердить механизм такого стимулирования, в том числе налоговый? Пока финансовые власти неуклюже пытаются скрасить перекосы межбюджетных отношений эскалацией региональных и местных налогов и неналоговых платежей типа курортного и туристского сборов.
…И главное, чтобы очередной дебют реформирования сферы туризма быстро не перешел в цугцванг».
/TOURBUS.RU
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