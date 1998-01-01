Новости Российский турпоток на Мальту вырос за год почти на 30%, и это не предел Представители Мальтийского управления по туризму и Air Malta встретились с профессионалами туризма двух российских столиц

На состоявшихся на этой неделе в Москве и Петербурге встречах с профессионалами туризма посол Мальты в России г-н Пьер Клайв Аджус, представители Мальтийского управления по туризму (МТА) и национального перевозчика страны Air Malta рассказали о планах по развитию сотрудничества с Россией в наступившем году. Согласно статистике MTA, в 2018 году турпоток из России на Мальту в процентном отношении быстро увеличивался - с января по ноябрь зафиксирован прирост в 28,6% (по сравнению с аналогичным периодом в 2017-м). Однако в объемном выражении россияне на острове остаются далеко не самыми многочисленными: если учесть, что в 2018-м на Мальте побывали около 2,6 млн туристов, российские 30 тыс. человек выглядят более чем скромно. Вместе с тем старший менеджер по маркетингу Мальтийского управления по туризму (MTA) Джон Мэри Аттард, сделав акцент на репутации страны как одного из самых популярных мест в мире для изучения английского языка, не преминул подчеркнуть и другие ее достоинства. «Несмотря на относительно небольшую площадь, Мальта обладает огромными туристическими возможностями в самых разных направлениях туризма, - считает он. – Уверен, что в ближайшем будущем совместными усилиями мы сможем показать всю многогранность страны». По его мнению, показатели 2018 года говорят о том, что российский рынок продолжает идти по пути восстановления, и поэтому есть все основания полагать – в 2019-м рост турпотока из РФ на Мальту продолжится. Уверенность в увеличении турпотока подкрепляется и привлечением к сотрудничеству нового представителя на туристических рынках России и стран СНГ: теперь интересы Мальты будет отстаивать агентство Action Global Communications. Как подчеркнул в своем выступлении Джон Мэри Аттард, именно задача демонстрации широких туристических возможностей Мальты и ее многогранности и станет основной задачей на 2019 год как для МТА, так и для Action Global Communications. Что касается полетной программы на остров, представитель Air Malta Анастасия Амосова сообщила: «Кроме Москвы, перевозчик возобновит полеты с Мальты также и в Петербург, начиная с 4 апреля 2019 года - эти рейсы станут выполнять два раза в неделю вплоть до 24 октября. Нас ждет новый летний сезон, в течение которого предстоит популяризировать Мальту среди петербуржцев и других россиян, желающих посетить эту страну, - рассказала она. – На этот счет у нас много проектов и совместных планов с туроператорами города и МТА. И есть уверенность в том, что число туристов, посетивших Мальту, будет и в дальнейшем расти». Отчасти подтверждает стремление мальтийской стороны к всемерному расширению сотрудничества с Россией и тот факт, что в рамках недавно состоявшейся ежегодной церемонии LED Together управляющая питерским аэропортом компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) наградила Air Malta за наиболее успешное вновь открытое направление полетов. Как считает Ивета Шефлер, глава петербургской компании «Иволга», Мальта хотя и не может похвастать большими объемами, но продолжает пользоваться среди клиентов спросом. «Это можно объяснить тем, что сейчас, в условиях нехватки денег на отдых, в первую очередь клиенты стараются потратить их с максимальной пользой. В частности, на качественное образование, которое предлагает Мальта, - говорит она. – Если учесть, что страна интересна не только с этой точки зрения и действительно способна предложить многогранный отдых как для взрослых, так и для детей, перспективы роста турпотока на Мальту вполне позитивны». /TOURBUS.RU

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