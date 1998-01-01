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Участников и гостей «Интурмаркета» ждут три насыщенных дня

Cтали известны подробности деловой программы международной выставки «Интурмаркет-2019», которая пройдет в начале марта в столице

Деловая программа выставки «Интурмаркет-2019», которая пройдет 9-11 марта в МВЦ «Крокус Экспо», пока обозначена как предварительная, но уже весьма насыщена. Мероприятия рассчитаны на самую разную категорию участников – представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров и даже студентов, ищущих работу.

В первый день в рамках выставки пройдут мероприятия по внутреннему туризму: совещание организаторов и участников межрегионального проекта «Узоры городов России», презентации городов Золотого кольца, туристических возможностей Москвы, проекта «Живые уроки».

В этот же день состоится семинар для отельеров «Программа лояльности на TopHotels. Как создать продуктивное сообщество туристов вокруг отеля», межвузовское совещание по вопросам образования в туризме «Проблемы образования в сфере туризма».

Одно из ключевых мероприятий первого дня выставки – круглый стол «Туризм для старшего поколения: вызовы и возможности» (при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения (World Senior Tourism Congress), концепция которого заключается в увеличении продолжительности жизни, изменении привычных стереотипов о путешествиях тех, кого принято называть сеньор туристами.

В первый день выставки состоится и пленарное заседание Комитета по туризму Государственной Думы РФ, организаторами которого станут Комитет по туризму Государственной Думы РФ, Федеральное агентство по туризму, ТАРР.

Традиционно в рамках «Интурмаркета» пройдет международная конференция, посвящённая развитию туризма в малых исторических городах «Настоящая Россия».

Торжественные мероприятия пройдут на стендах регионов-партнеров выставки: на стендах Алтайского края, Тверской и Вологодской областей.

Во второй половине дня состоится Болгаро-российский круглый стол, тема которого находится в разработке, а также конференция по вопросам развития детского туризма в Российской Федерации «Детский туризм - 2019».

Второй день работы «Интурмаркета» будет посвящен благотворительности. В течение всего дня в залах 8 и 15 будет проходить благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на приобретение специального оборудования для больных детей, за которыми ухаживают в детском хосписе «Дом с маяком».

Параллельно продолжатся деловые мероприятия. В числе основных – «Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в Российской Федерации», организатором которого выступит Федеральное агентство по туризму.

Состоится семинар «Путешествие по России: визуализация и контент в туристическом пространстве».

Во второй половине дня состоится ежегодная встреча туристско-информационных центров России, в ходе которой будут рассмотрены лучшие российские практики. Организатор встречи – НАИТО. Также будет представлена презентация «Жизнь замечательных людей». Организатор: ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр».

На стратегической сессии «Идти в IT. Будущее уже сегодня» будут представлены OnLine технологиии, направленные на повышение качества предоставляемых туристских услуг в регионах России.

Третий день выставки представит гостям, посетителям и участникам выставки IV Всероссийский форум «Россия событийная», семинары по правовым вопросам в области туризма «Новая редакция федерального закона 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Перспективы влияния на рынок» от РСТ и «Продвижение туристических компаний в сети интернет» для туристических агентств от TopHotels.

Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.

/TOURBUS.RU