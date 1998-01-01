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Опубликован рейтинг наиболее безопасных стран мира/ МИД РФ рекомендует россиянам не выходить на улицу в Бангкоке/ Пассажир рейса Петербург - Анталья избил стюардессу

Опубликован список наиболее безопасных стран мира

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.

Основными критериями были выбраны вероятность военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития, а также вероятность природной катастрофы.

Россия занимает в рейтинге лишь 108-е место, что связано, по словам издания, с высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономики.

Самой безопасной страной, по версии издания, стала Исландия, второе место заняла Швейцария, на третьем — Финляндия. В первую десятку также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Из бывших республик СССР наивысший рейтинг у Эстонии – 17-е место.

МИД РФ рекомендует россиянам не выходить на улицу в Бангкоке

Российским туристам в Бангкоке следует воздержаться от пребывания на открытом воздухе из-за его загрязнения, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в среду.

"Таиланд – повышенный уровень загрязнения воздуха в Бангкоке и его окрестностях; не рекомендуется проводить время на открытом воздухе", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Ранее, в январе местные СМИ сообщили, что уровень загрязнения воздуха в Бангкоке и некоторых провинциях Таиланда достиг предельно опасного уровня из-за безветренной погоды. Сильнее всего загрязнен воздух в районе автомагистралей.

Местным жителям рекомендовали на время отказаться от личных автомобилей и не разжигать огонь на улице. В качестве меры борьбы с пылью власти Бангкока обсуждали возможность искусственно создать дождь.

Пассажир рейса Петербург — Анталья избил стюардессу

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вчера посадку в Сочи из-за происшествия на борту, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" агентству подтвердили факт экстренной посадки и инцидента на борту во время полета.

"Рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья в 13:30 мск совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи по причине деструктивного поведения одного из пассажиров", — сказал представитель авиакомпании.

"Пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников, представлял угрозу экипажу и другим пассажирам", — отметил собеседник агентства.

По прибытии в аэропорт Сочи дебошир был передан правоохранительным органам, добавил он.

/TOURBUS.RU



