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Сумма исков против «Натали Турс» уже составила около миллиона долларов

Опубликованы данные системы «СПАРК» по величине судебных исков к трем юрлицам обанкротившегося туроператора

Против трех юрлиц прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс", компаний ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс", в минувшем году предъявлено исков на сумму 65,5 млн рублей, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Как сообщает «Интерфакс», больше всего требований предъявлено к компании "Панорама Тур" – на сумму 58,4 млн рублей. На рассмотрении сейчас находятся пять дел на сумму 49,5 млн рублей, завершены 46 дел на сумму 8,5 млн и вынесено решение по двум делам (406 тыс.).

Максимальная сумма иска составила 47,3 млн рублей, он подан белорусским ООО «Компания Натали Турс», которое позиционировало себя как представительство российского туроператора в Минске.

Ранее сообщалось, что от ухода «Натали Турс» пострадали около 400 белорусских туристов на сумму порядка 500 тыс. евро. Чаще других подавали иски также турагентства ООО "Алина-Тур", ИП Мария Ивановна Гончарова и ООО "Туристическое агентство "Бриз". Среди истцов есть и физические лица.

Также ранее стало известно, что решение судиться с российским туроператором было принято коллегиально. Большинство пострадавших агентств в минувшем году поддержало идею ликвидатора минского «Натали Турс» Артема Колыско.

По его словам, пока что сложно прогнозировать результат данного судебного разбирательства. На первом этапе необходимо получить судебное постановление, подтверждающее заявленную сумму долга перед минским «Натали Турс».

В дальнейшем планируется использовать меры принудительного взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

«Не знаю, будет ли исполнено судебное решение, принятое в пользу минских кредиторов. Мы не обладаем информацией, какими активами располагает ООО „Панорама Тур“, кто юридически и фактически является владельцем компании. Однако со своей стороны сделаем все необходимое», — уточнил Артем Колыско.

Второму юрлицу, ООО "Агентство путешествий "Натали", поступило исковых требований на сумму 6,6 млн рублей. Сейчас на рассмотрении шесть дел на сумму 144 тыс. рублей.

Наконец, собственно юрлицу "Туроператор "Натали Турс" в 2018 году предъявили исков на сумму 545 тыс. рублей, и еще на 44,3 тыс. – в 2019 году. На рассмотрении находится одно дело на сумму 44,3 тыс. рублей.

В отношении всех трех юрлиц туроператора также возбуждено дело о банкротстве в качестве должника.

Сама компания «Панорама Тур» выиграла в арбитраже дело против конкурсного управляющего «Новелла Турс» на 13,3 млн рублей по иску о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного исполнения услуг.

В суды общей юрисдикции Москвы против ООО «Панорама Тур» по состоянию на 29 января подан 1251 иск. Против «Агентства путешествий «Натали» — 12, «Туроператор «Натали Турс» — 23.

Напомним, что компания "Натали Турс" 4 июля прошлого года объявила об аннуляции всех подтвержденных туров. Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс", за неисполнение обязательств по договорам на предоставление услуг. Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО "Туроператор "Натали Турс". На следующий день СК "Ингосстрах", где застрахована финансовая ответственность каждой из трех на 50 млн рублей, начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с ООО "Панорама Тур" заключили договоры 8,7 тыс. клиентов "Натали Турс" на общую сумму 1,1 млрд рублей. Согласно рассчитанной пропорции, страховая компания выплатила им только 4,9% от стоимости тура.

Еще у 168 клиентов "Натали Турс" договоры были заключены с юрлицом ООО "Агентство Путешествий "Натали" на сумму 14,3 млн рублей. Туристы смогли получить выплаты в полном объеме.

/TOURBUS.RU