Новости Решение об «открытии» курортного Египта может быть принято по результатам февральской проверки На фоне визита главы Совбеза РФ в Египет появилась информация о вероятной финальной российской инспекции аэропортов на Красном море в этом месяце

Как сообщает пресс-служба ведомства, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе своего визита в Каир обсудил вчера с коллегами из Египта вопросы полного восстановления авиасообщения двух стран, антитеррора, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке. "Обсуждая вопросы восстановления авиасообщения между Россией и Египтом, Н.Патрушев отметил необходимость продолжения тесного взаимодействия с использованием накопленного опыта по совершенствованию авиабезопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха", — сообщил пресс-секретарь ведомства. В то же время источник в транспортной администрации Египта сообщил «Интерфаксу»: "Мы ожидаем, что российская сторона вновь направит экспертов по авиационной безопасности в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха в конце февраля, с тем чтобы российская сторона удостоверилась в отсутствии какой-либо угрозы для авиапассажиров в этих аэропортах". Он также отметил, что в Египте заверяют российскую сторону в эффективной работе новых систем безопасности двух курортных аэропортов: "Проделана большая работа, на входных группах, а также на входе в так называемую стерильную зону установлено современное досмотровое оборудование, которое отвечает мировым требованиям по безопасности авиапассажиров. Персонал аэропортов прошел необходимую подготовку по работе с этим оборудованием. Квалификация сотрудников, отвечающих за авиабезопасность, достаточная". "Однако для того, чтобы полностью удостовериться в этом, российская сторона проведет финальную верификацию оборудования и служб авиационной безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха", — заключил собеседник агентства. Между тем АТОР сообщает, что его источники не подтверждают, но и не опровергают данные о том, что в феврале будет проводиться очередная проверка египетских аэропортов. Однако египетские государственные СМИ пишут о визите г-на Патрушева довольно сдержанно, причем ни разу не упоминая тему авиаперелетов. Однако высокий уровень визита российского чиновника, экс-руководителя ФСБ, которого наряду с президентом встречали глава МИД АРЕ, руководитель разведки Египта и другие чиновники, ответственные за политику и безопасность, лишний раз подтверждает, что Россия хочет получить от Египта полные гарантии безопасного пребывания своих граждан и последовательно отстаивает свою позицию. По мнению экспертов АТОР, вопрос уже не в сроках проверок аэропортов, а в желании египетской стороны комплексно, «за один раз» устранить все замечания, на которые раз за разом указывают российские специалисты. По данным источников, у египетских коллег по-прежнему проблемы с доступом посторонних в стерильную зону аэропорта Шарм-эль-Шейха, а система биометрического доступа сотрудников есть только в аэропорту Хургады, который считается более безопасным еще и с точки зрения своего расположения. Как считают эксперты, возможно, Египет начнет информационно «поддавливать» на российскую сторону, ведь АРЕ нужно получить официальные гарантии, что российский туризм вернется уже в этом году. Это возвращение запустит целую цепочку изменений в египетском туризме: начиная от выдачи льготных кредитов отельерам, которые будут готовить гостиницы для встречи российских гостей, до ремонта дорог на курортах и закупки новых автобусов для трансфера и экскурсионных поездок. Отметим, что ранее Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour, в беседе с нашим порталом заявила, что «вариантов возвращения авиарейсов на курорты Египта масса - вполне возможен и турецкий сценарий, когда направление открыли внезапно, за несколько часов, одним указом. Рынку очень сложно без полноценных полетных зимних программ в Египет. Все компромиссы с введением в продуктовую линейку новых экзотических стран и т.д. не могут заменить Египет. На текущие программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений, куда выставлена избыточная перевозка и низкобюджетные предложения». /TOURBUS.RU

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