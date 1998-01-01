Новости ANTOR MICE Workshop вновь собрал в столице профессионалов делового туризма Вчера в столичном отелеThe Ritz-Carlton десятки компаний, работающих на рынке делового и корпоративного туризма, обсудили важнейшие проблемы и тренды развития бизнеса

Вчера вот уже в четырнадцатый раз в столичном отеле The Ritz-Carlton под одной крышей собрались специалисты MICE-индустрии, чтобы обсудить актуальные вопросы и тренды индустрии, а также представить свои новинки в рамках ежегодного ANTOR MICE Workshop-2019. Отметим, в этом году в ANTOR MICE Workshop приняли участие представители 38 компаний, работающих в сфере делового туризма, а также десятки гостей. В ходе мероприятия представители национальных туристических офисов, гостиниц, конференц-центров, DМС-компаний общались с посетителями мероприятия как в рамках назначенных встреч, так и в режиме свободного общения. Вот что рассказали нам организаторы, участники и гости мероприятия: Энтони Дж. Каруана, организатор ANTOR MICE Workshop: «В этом году, по сравнению с результатами 2017 года, число участников увеличилось на 26%. Конечно, в основном это гостиничные сети, DMC-компании и туристические офисы. Хотел бы отметить, что мы уже выбрали дату нашего воркшопа в следующем году – 29 января 2020 года, формат мероприятия останется без изменений: утром предназначенные встречи, а вечером общение в свободном формате. И, вероятно, что мы выберем страну партнера для ANTOR MICE Workshop-2020. Кстати, в следующем году у нас будет годовщина – 15 лет с того дня, как прошел первый ANTOR MICE Workshop». Наталья Фураева, представитель ведущего туроператора по Кубе «Гавана тур»: «Мы в первый раз принимаем участие в ANTOR MICE Workshop, до этого просто посещали мероприятие в качестве гостей. Радует высокий уровень организации и число участников и гостей. Все наши встречи прошли удачно. В основном гости задают вопросы о возможностях Кубы, условиях сотрудничества и программах. Несмотря на то, что сейчас нет проблем с поиском информации и многие предпочитают уходить в онлайн, хочется отметить неоспоримую пользу от подобных мероприятий. Куба – направление достаточно новое и в интернете, поскольку ранее Куба была оторвана от мировой паутины, там только зарождаются высокие технологии, нет всей полноты информации. Для нас как представителей принимающей компании из Гаваны участие в воркшопе – возможность в ходе личной беседы представить партнерам широкие MICE-возможности Кубы, рассказать об ее историческом революционном наследии, доступных инсентив-программах, а также обширной отельной базе. Несомненный плюс Кубы в том, что это единственное карибское направление, куда летают прямые регулярные рейсы из Москвы». Лидия Израилова и Дмитрий Смирнов, представительская компания Compass Consulting: «На данном мероприятии мы представляем ряд наших партнеров в России – это шесть DMC-компаний, две из которых также занимаются и туроператорской деятельностью. Мы довольны организацией воркшопа и числом встреч с партнерами, видим большой потенциал к сотрудничеству. Мы уже получили ряд заявок на мероприятия и на дальнейшее сотрудничество, особенно в сегменте небольших инсентив-групп». Мария Анциферова и Юлия Шилкина, представители московского офиса Японии по туризму JNTO: «Приятно то, что люди приходят по делу, если сравнить с MITT – там процент случайных посетителей в разы выше, а здесь есть конкретика и заинтересованность. Япония страна еще пока не всем известная, и у нас есть возможность рассказать о стране как о MICE-направлении, она готова к приему больших групп. Там проходят крупные конференции и промышленные мероприятия. Сегодня наша задача - рассказать российским MICE- и DMC-партнерам о том, что Япония открыта и ждет их: у нас есть возможности по приему и размещению, проведению досуга корпоративных клиентов. Формат мероприятия предполагает живое общение, и это хорошо, потому что ты сразу можешь прочесть, насколько человеку интересна твоя информация, а онлайн хорош для обхвата большой аудитории, но отдачи там меньше». Владелец компании Baltma Tours Михаил Друтман: «Сегодня Калининград очень востребован, им интересуются. Это модное и возвратное направление, потому что город приобрел цельность и развитую инфраструктуру. Сегодня многие хотят проводить в Калининграде свои мероприятия, и наша задача рассказать о возможностях города. В этом году мероприятие проходит на более высоком уровне по сравнению с прошлыми годами, постоянный внутренний рост организаторов очень радует. Мы здесь не случайно и продолжаем продвигать наш город как бизнес-направление на стыке Востока и Запада». /TOURBUS.RU

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