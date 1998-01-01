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30 января
«Event-Прорыв 2019»: идет приём проектов на 8-ю премию индустрии событий
Премия «Event-Прорыв» является главной частью VIII Межрегионального фестиваля индустрии событий, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде
Премия «Event-Прорыв» – знаковое событие для event-индустрии, проводится с 2011 года и является главной частью VIII Межрегионального фестиваля индустрии событий «Event-Прорыв», который ежегодно традиционно базируется в Нижнем Новгороде.
Проект проводится при поддержке Департамента по туризму Нижегородской области. Генеральный партнёр проекта - инновационный тимбилдинг «Вызов принят!».
В состав жюри в этом году вошли более 30 крупных российских и международных компаний-заказчиков, которые подтвердили свой интерес к региональным ивент-компаниям. Также в состав экспертов входят наиболее авторитетные представители отечественной и зарубежной event-индустрии, представители власти.
Предыдущий фестиваль прошел с большим успехом: 97 проектов, 18 номинаций, 25 регионов России – вот лишь некоторые цифры, которые могут охарактеризовать «Event-Прорыв 2018».
Все конкурсанты «Event-Прорыва» автоматически и без регистрационного взноса участвуют в Федеральной премии «Золотой Пазл». Только лауреаты премии «Золотой Пазл» становятся участниками международной премии Global Event Awards.
«Event-Прорыв» - это уникальная возможность получить обратную связь по проектам сразу десятков экспертов индустрии и получить признание коллег и клиентов в официальном формате!
На фестивале профессиональные организаторы:
Основные даты: до 28 февраля 2019 г. – приём проектов на конкурс; 11-24 марта 2019 г. – предварительный онлайн-отбор проектов; апрель 2019 г. – защита проектов, конференция, мастер-классы, церемония награждения.
Прием проектов на конкурс продолжается до 28 февраля 2019 г. включительно. Подача проектов, информация - на сайте http://proryv.eventnn.ru
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