Новости «Event-Прорыв 2019»: идет приём проектов на 8-ю премию индустрии событий Премия «Event-Прорыв» является главной частью VIII Межрегионального фестиваля индустрии событий, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде

Премия «Event-Прорыв» – знаковое событие для event-индустрии, проводится с 2011 года и является главной частью VIII Межрегионального фестиваля индустрии событий «Event-Прорыв», который ежегодно традиционно базируется в Нижнем Новгороде. Проект проводится при поддержке Департамента по туризму Нижегородской области. Генеральный партнёр проекта - инновационный тимбилдинг «Вызов принят!». В состав жюри в этом году вошли более 30 крупных российских и международных компаний-заказчиков, которые подтвердили свой интерес к региональным ивент-компаниям. Также в состав экспертов входят наиболее авторитетные представители отечественной и зарубежной event-индустрии, представители власти. Предыдущий фестиваль прошел с большим успехом: 97 проектов, 18 номинаций, 25 регионов России – вот лишь некоторые цифры, которые могут охарактеризовать «Event-Прорыв 2018». Все конкурсанты «Event-Прорыва» автоматически и без регистрационного взноса участвуют в Федеральной премии «Золотой Пазл». Только лауреаты премии «Золотой Пазл» становятся участниками международной премии Global Event Awards. «Event-Прорыв» - это уникальная возможность получить обратную связь по проектам сразу десятков экспертов индустрии и получить признание коллег и клиентов в официальном формате! На фестивале профессиональные организаторы: презентуют event-проекты крупным российским и международным заказчикам

получают признание коллег в профессиональной премии

находят новых партнеров и клиентов Основные даты: до 28 февраля 2019 г. – приём проектов на конкурс; 11-24 марта 2019 г. – предварительный онлайн-отбор проектов; апрель 2019 г. – защита проектов, конференция, мастер-классы, церемония награждения. Прием проектов на конкурс продолжается до 28 февраля 2019 г. включительно. Подача проектов, информация - на сайте http://proryv.eventnn.ru

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка