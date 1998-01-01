|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 января
В Пулково назвали лучшие авиакомпании 2018 года
Участниками церемонии награждения ежегодной премией LED Together стали более двухсот специалистов туристического и авиабизнеса
В рамках состоявшейся на днях традиционной ежегодной церемонии LED Together управляющая питерским аэропортом компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) наградила лучших перевозчиков по итогам работы в 2018 году: лауреаты объявлены в 11 номинациях, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
Участниками традиционно проводимой в январе церемонии награждения лучших авиакомпаний аэропорта Пулково LED Together стали более 200 специалистов, представляющих авиакомпании, туристические предприятия и различные структуры власти Петербурга.
В частности, авиакомпания «Россия» получила награду за «Наибольший вклад в развитие трансферных перевозок»: ее рейсами в Петербурге в 2018-м воспользовались почти 500 тыс. трансферных пассажиров, а основной транзитный пассажиропоток авиакомпании оказался сформирован за счет программы перевозки из регионов РФ через северную столицу в города Европы.
При этом в качестве наиболее удобных для пассажиров были отмечены такие направления полетов через Петербург, как маршруты из Ростова-на-Дону в Милан, Берлин и Мюнхен, а также трансферы из Краснодара в Мюнхен и Берлин.
А вот наиболее динамично развивающейся авиакомпанией в категории от 100 тыс. до 500 тыс. пассажиров в год в Петербурге признали Red Wings: в 2018-м перевозчик обслужил в «Пулково» 382 тыс. человек, превысив показатель 2017 года более чем на 95%.
Кроме названных, победителями в своих номинациях компания ВВСС назвала таких перевозчиков как China Eastern Airlines, Finnair, «Азимут», Uzbekistan Airways, Qatar Airways, Air Malta и Sichuan Airlines.
Последняя, в частности, только в январе 2018 года открыв регулярные полеты из «Пулково» в столицу китайской провинции Сычуань Чэнду, в течение года обслужила 32 тыс. пассажиров.
Что касается сферы туризма, наиболее успешно развивающей туристические направления в «Пулково» по итогам 2018 года признана Azur air. По данным аэропорта,
маршрутная сеть авиакомпании в 2018-м включала в себя 16 направлений полетов из Петербурга, включая дальнемагистральные маршруты Варадеро (Куба), Каса-Де-Кампо и Пунта-Кана (Доминиканская Республика).
В результате, реализуя обширную полетную программу в течение года, Azur аir обслужила в Пулково более 400 тыс. пассажиров, превысив показатель 2017-го сразу на 49,5%.
Лауреаты премии получили награды от аэропорта «Пулково», а также подарки от партнеров мероприятия, среди которых были туристический поисковик, социальная сеть для туристов и путешественников, онлайн-гид по культурно-развлекательной жизни Петербурга, крупнейшие сервисы сравнения цен на пакетные туры и покупки авиабилетов для самостоятельных путешественников, а также другие компании.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72