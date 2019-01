Новости В Пулково назвали лучшие авиакомпании 2018 года Участниками церемонии награждения ежегодной премией LED Together стали более двухсот специалистов туристического и авиабизнеса

В рамках состоявшейся на днях традиционной ежегодной церемонии LED Together управляющая питерским аэропортом компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) наградила лучших перевозчиков по итогам работы в 2018 году: лауреаты объявлены в 11 номинациях, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Участниками традиционно проводимой в январе церемонии награждения лучших авиакомпаний аэропорта Пулково LED Together стали более 200 специалистов, представляющих авиакомпании, туристические предприятия и различные структуры власти Петербурга. В частности, авиакомпания «Россия» получила награду за «Наибольший вклад в развитие трансферных перевозок»: ее рейсами в Петербурге в 2018-м воспользовались почти 500 тыс. трансферных пассажиров, а основной транзитный пассажиропоток авиакомпании оказался сформирован за счет программы перевозки из регионов РФ через северную столицу в города Европы. При этом в качестве наиболее удобных для пассажиров были отмечены такие направления полетов через Петербург, как маршруты из Ростова-на-Дону в Милан, Берлин и Мюнхен, а также трансферы из Краснодара в Мюнхен и Берлин.



В качестве наиболее динамично развивающей маршрутную сеть признана S7 Airlines: в прошлом году перевозчик пополнил географию полетов из «Пулково» сразу 11 новыми направлениями. Да и в 2019-м S7 Airlines собирается поддержать традицию: авиакомпания планирует открыть новые рейсы из города на Неве в Пальму-де-Майорку, Барселону, Ниццу, Анапу и Иркутск. А вот наиболее динамично развивающейся авиакомпанией в категории от 100 тыс. до 500 тыс. пассажиров в год в Петербурге признали Red Wings: в 2018-м перевозчик обслужил в «Пулково» 382 тыс. человек, превысив показатель 2017 года более чем на 95%. Кроме названных, победителями в своих номинациях компания ВВСС назвала таких перевозчиков как China Eastern Airlines, Finnair, «Азимут», Uzbekistan Airways, Qatar Airways, Air Malta и Sichuan Airlines. Последняя, в частности, только в январе 2018 года открыв регулярные полеты из «Пулково» в столицу китайской провинции Сычуань Чэнду, в течение года обслужила 32 тыс. пассажиров. Что касается сферы туризма, наиболее успешно развивающей туристические направления в «Пулково» по итогам 2018 года признана Azur air. По данным аэропорта, маршрутная сеть авиакомпании в 2018-м включала в себя 16 направлений полетов из Петербурга, включая дальнемагистральные маршруты Варадеро (Куба), Каса-Де-Кампо и Пунта-Кана (Доминиканская Республика). В результате, реализуя обширную полетную программу в течение года, Azur аir обслужила в Пулково более 400 тыс. пассажиров, превысив показатель 2017-го сразу на 49,5%. Лауреаты премии получили награды от аэропорта «Пулково», а также подарки от партнеров мероприятия, среди которых были туристический поисковик, социальная сеть для туристов и путешественников, онлайн-гид по культурно-развлекательной жизни Петербурга, крупнейшие сервисы сравнения цен на пакетные туры и покупки авиабилетов для самостоятельных путешественников, а также другие компании. /TOURBUS.RU

