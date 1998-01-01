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Северная столица представила в Мадриде свой туристический потенциал

Санкт-Петербург принял активное участие в международной турвыставке FITUR-2019

27 января завершила свою работу крупнейшая международная туристская выставка FITUR-2019, прошедшая в самом большом выставочном центре столицы Испании IFEMA Feria de Madrid.

Туристский потенциал Санкт-Петербурга участникам и гостям выставки презентовали сотрудники Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». В качестве соэкспонентов выступили ведущие компании туристской отрасли города.

В ходе выставки на стенде Санкт-Петербурга прошла серия деловых встреч с международными представителями MICE-индустрии, операторами туристской отрасли и представителями массмедиа, во время которых было обсуждено международное партнёрство в векторе развития делового и событийного туризма в Санкт-Петербурге.

25 января в рамках выставки FITUR-2019 состоялась встреча представителей Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга с руководством Всемирной туристической организации UNWTO во главе с генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили, на которой обсуждались организационные вопросы предстоящей в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге Генеральной ассамблеи UNWTO.

Участники выставки отметили высокую посещаемость стенда Санкт-Петербурга и большой интерес представителей туристической отрасли Испании к Санкт-Петербургу как уникальному туристскому направлению. Два завершающих дня выставка по традиции была открыта для широкой публики, которая неизменно демонстрировала популярность культурной столицы России на туристическом рынке Испании.

Выставка FITUR проводится с 1986 г. и считается одним из крупнейших событий туристического рынка Испании. Мероприятие ежегодно привлекает более 9,5 тысяч участников и 107 тысяч посетителей из разных регионов мира: Европы (47%), Америки (16%), Азии (11%), Африки (7%), Среднего Востока (3%) и других.

Выставка организуется основным оператором конгрессно-выставочных мероприятий региона — компанией IFEMA и проходит при поддержке Всемирной туристской организации, испанского Министерства промышленности, энергетики и туризма.

/TOURBUS.RU