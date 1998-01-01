Новости Гидов-переводчиков могут обязать получить гражданство РФ В Петербурге требуют узаконить норму о наличии у гида российского гражданства

На встрече уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с представителями петербургского туризма, состоявшейся накануне недавнего визита в Петербург Владимира Путина, последние вновь подняли вопрос о введении нормы о наличии российского гражданства для гидов-переводчиков. Участвовавшие во встрече председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан, президент Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Петербурга Виктория Баргачева, а также генеральный директор компании «Луна» Константин Яхонтов представили свою позицию не только Борису Титову и уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге Александру Абросимову, но и представителям общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В частности, Юрий Цуркан без обиняков заявил, что «сотни тысяч туристов из КНР по-прежнему обслуживаются в РФ по принципу замкнутых «серых» схем». «В последние годы на рынке въездного туризма сформировались китайские этнические теневые структуры, которые получают возможность уклоняться от декларирования основных объемов деятельности, проводить расчеты в зарубежных юрисдикциях, а также избегать традиционных форм надзора и контроля, – говорится в обращении к Титову. – Такое положение дел не оставляет места на рынке добросовестным отечественным компаниям, а также лишает российских граждан, предприятия и государство соответствующих доходов». По оценке участвовавших во встрече экспертов, в ближайшее время ситуация может еще более усугубиться, поскольку планируется принять изменения в соглашение между правительствами РФ и КНР, регламентирующее безвизовые групповые туристические поездки. Петербургские специалисты опасаются, что в рамках этих изменений будут приняты нормы, фактически легализующие деятельность иностранных граждан («представителей туристических организаций» или «сопровождающих»). «Соглашение не содержит положений, закрепляющих императивное право на осуществление деятельности по оказанию услуг гидами-переводчиками, имеющими российское гражданство, - отмечают эксперты. – В то же время в КНР, в соответствии с нормами положения «О регулировании гидов», им может работать исключительно гражданин Китая». Причем генеральный директор компании «Луна» Константин Яхонтов, участвовавший во встрече с Борисом Титовым, уверен: ни о каком ограничении конкуренции в данном случае речь не идет. «Гид-переводчик - профессия, требование гражданства своей страны для представителя которой оговорено в соответствующих документах, подписанных Россией при присоединении к Всемирной торговой организации, – заметил он. – И в законодательстве КНР, к примеру, обязательное требование китайского гражданства для гидов-переводчиков содержится с 1999 года». Как было заявлено во время встречи с Борисом Титовым, законопроект о необходимости наличия гражданства РФ для гидов-переводчиков Министерство культуры России разработало еще в 2016 году, но до сих пор он так и не рассмотрен. В результате, по мнению Константина Яхонтова, «действующая схема позволяет китайским предпринимателям концентрировать у себя все большее количество неучтенной наличности и ведет к разрастанию их противоправной деятельности». С учетом этого Ассоциация содействия русско-китайскому туризму обратилась к Борису Титову с просьбой содействовать продвижению законопроекта, который предполагает право на работу гидами-переводчиками в России только для ее граждан. /TOURBUS.RU

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