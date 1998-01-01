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29 января
MITT-2019 будет богат на события
Гостей крупнейшей российской туристической выставки ждет насыщенная профессиональная деловая программа
На 26-й Московской Международной туристической выставке MITT-2019, которая состоится с 12 по 14 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» будет проведена масштабная деловая программа.
Для бесплатного посещения получите электронный билет, используя промокод mitt19iROOR
ВАС ЖДУТ:
По итогам исследований 2018 года 96% аудитории достигли своих целей, посетив мероприятия деловой программы, 89% отметили важность вопросов, затрагиваемых на деловой программе, 81% рекомендуют посещение деловой программы своим коллегам, а 88% намерены посетить мероприятия деловой программы в 2019 году.
Среди бизнес-сессий на MITT-2019 будут представлены:
Направьте приглашение коллегам
Подробнее о выставке на сайте
/TOURBUS.RU
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