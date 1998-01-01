Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
29 января
MITT-2019 будет богат на события
Гостей крупнейшей российской туристической выставки ждет насыщенная профессиональная деловая программа

На 26-й Московской Международной туристической выставке MITT-2019, которая состоится с 12 по 14 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» будет проведена масштабная деловая программа.

Для бесплатного посещения получите электронный билет, используя промокод mitt19iROOR

ВАС ЖДУТ:

  • 3 дня
  • 4 параллельные сессии
  • 110+ спикеров
  • 10 ключевых спикеров
  • 12 конференц-сессий

По итогам исследований 2018 года 96% аудитории достигли своих целей, посетив мероприятия деловой программы, 89% отметили важность вопросов, затрагиваемых на деловой программе, 81% рекомендуют посещение деловой программы своим коллегам, а 88% намерены посетить мероприятия деловой программы в 2019 году.

Среди бизнес-сессий на MITT-2019 будут представлены:

  • MITT Digital — сессия, посвященная использованию и применению в туризме актуальных цифровых и маркетинговых технологий. NEW Запуск немецко-российского проекта DestUp для стартапов. 12 марта, Main Arena.
  • MITT Саммит — Отель — традиционная аналитическо-образовательная сессия с участием отельеров и представителей туристических компаний
  • Форсайт-сессия «Туристический бизнес – 2025 - 2030». Что делать туристической компании для того, чтобы преуспеть на рынке в ближайшем будущем? Ответ на вопрос предоставят сами участники в ходе интерактивной форсайт-сессии. Обзор трендов и работа по ключевым направлениям «Бизнес», «Люди», «Потребитель».
  • 13 марта, конференц-зал, пав. 8.
  • Конференция MITT MICE. Тенденции, определяющие развитие отрасли. Какие требования предъявляют крупные корпоративные клиенты к деятельности MICE-агентств? ИТ-инструментарий современного MICE-менеджера. Как посчитать эффективность вложений в технологии и не потратить деньги зря? 14 марта, Main Arena.
  • MITT Академия — 3-дневная образовательная сессия, состоящая из актуальных тематических блоков. 12-14 марта, зал 3, пав. 2.
  • Travel Trends — обзор тенденций развития туристического рынка и их влияния наведение бизнеса. 13 марта, зал 3, Main Arena.
  • Market Shocks — масштабная панельная дискуссия с участием представителей туроператоров на тему рыночных потрясений и их последствий. 13 марта, конференц-зал, пав. 8.

 Подробнее о деловой программе

 Направьте приглашение коллегам

 Подробнее о выставке на сайте

 

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 