Новости MITT-2019 будет богат на события Гостей крупнейшей российской туристической выставки ждет насыщенная профессиональная деловая программа

На 26-й Московской Международной туристической выставке MITT-2019, которая состоится с 12 по 14 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» будет проведена масштабная деловая программа. Для бесплатного посещения получите электронный билет, используя промокод mitt19iROOR ВАС ЖДУТ: 3 дня

4 параллельные сессии

110+ спикеров

10 ключевых спикеров

12 конференц-сессий По итогам исследований 2018 года 96% аудитории достигли своих целей, посетив мероприятия деловой программы, 89% отметили важность вопросов, затрагиваемых на деловой программе, 81% рекомендуют посещение деловой программы своим коллегам, а 88% намерены посетить мероприятия деловой программы в 2019 году. Среди бизнес-сессий на MITT-2019 будут представлены: MITT Digital — сессия, посвященная использованию и применению в туризме актуальных цифровых и маркетинговых технологий. NEW Запуск немецко-российского проекта DestUp для стартапов. 12 марта, Main Arena.

MITT Саммит — Отель — традиционная аналитическо-образовательная сессия с участием отельеров и представителей туристических компаний

Форсайт-сессия «Туристический бизнес – 2025 - 2030». Что делать туристической компании для того, чтобы преуспеть на рынке в ближайшем будущем? Ответ на вопрос предоставят сами участники в ходе интерактивной форсайт-сессии. Обзор трендов и работа по ключевым направлениям «Бизнес», «Люди», «Потребитель».

13 марта, конференц-зал, пав. 8.

Конференция MITT MICE. Тенденции, определяющие развитие отрасли. Какие требования предъявляют крупные корпоративные клиенты к деятельности MICE-агентств? ИТ-инструментарий современного MICE-менеджера. Как посчитать эффективность вложений в технологии и не потратить деньги зря? 14 марта, Main Arena.

MITT Академия — 3-дневная образовательная сессия, состоящая из актуальных тематических блоков. 12-14 марта, зал 3, пав. 2.

Travel Trends — обзор тенденций развития туристического рынка и их влияния наведение бизнеса. 13 марта, зал 3, Main Arena.

Market Shocks — масштабная панельная дискуссия с участием представителей туроператоров на тему рыночных потрясений и их последствий. 13 марта, конференц-зал, пав. 8. Подробнее о деловой программе Направьте приглашение коллегам Подробнее о выставке на сайте /TOURBUS.RU

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