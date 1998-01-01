«Аэрофлот» свяжет Москву с Марселем

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня открывает регулярные рейсы Москва — Марсель, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю на самолетах Airbus 320. Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) ежедневно, кроме вторника и четверга, в 8:25, прибытие в Марсель в 11:35. Обратный вылет в 12:30, прилет в Москву в 17:20.

Как отмечается, Марсель наряду с Парижем, Ниццей и Лионом станет четвертым городом во Франции, куда "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы в летнем расписании 2019 года.

Напомним, что Марсель – город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег, второй по населению город страны и крупнейший порт, административный центр департамента Буш-дю-Рон.

Комментируя эту новость, Анна Овчаренко, руководитель направления компании PAC Group, заявила: «Направление, как мы думаем, будет востребовано. Мы уже сделали три программы под эти рейсы.

Кроме того, это удобно для тех, кто планирует отдых в Лангедоке, Провансе, и дает возможность нашим клиентам легко добираться до побережья от Марселя до Тулона и дальше до Сен-Тропе.

Слоты удобные, что еще более увеличивает интерес».

Напомним, что на днях стало также известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 апреля открывает новый рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Париж, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс будет выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Москвы в 10:45, прибытие в Париж (аэропорт Шарль-де-Голль) в 13:45. Обратное отправление в 14:45, прилет в Жуковский в 19:30.

На линии будет летать самолет Airbus A321.

Со своей стороны, говоря о перспективах этого рейса, Максим Приставко, генеральный директор туроператора Jet Тravel, отметил: «Насколько мне известно, «Уральские авиалинии» планируют летать во Францию не только из Жуковского.

В их планах не только рейсы из Жуковского в Париж, также они рассматривают маршруты Домодедово - Монпелье и Домодедово – Бордо».

/TOURBUS.RU