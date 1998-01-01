Новости Как продается зимний Гоа? Туроператоры по-разному оценивают уровень спроса на популярном морском направлении в нынешнем сезоне

На российском рынке стало меньше чартерной перевозки в Гоа – на спрос на индийскм направлении влияют не только выросшие цены и дорогая виза, но и Египет, из-за ожидания возвращения которого туристы не спешат бронировать пляжную Индию, - сообщает АТОР. Так, туроператор «Пегас Туристик» с 12 января отменил чартерную цепочку в Гоа. По словам генерального директора туроператора Анны Подгорной, чартерный проект был завершен по причине окончания высокого сезона на направлении. «Да, мы снимаем собственные чартеры на Гоа после окончания новогодних каникул, с 12 января. Но мы по-прежнему предлагаем туры по этому направлению, уже на блоках перевозчика Royal Flight. Оптимизация полетных программ – это нормальный бизнес-процесс. Подобные шаги на рынке предпринимает не только наша компания, но и другие игроки. Никто не хочет работать себе в убыток», - сообщила она. Освободившиеся от полетных программ на Гоа самолеты «Пегас» планирует поставить в январе-феврале на более популярные массовые направления. Программа «Пегаса», по подсчетам АТОР, была на направлении самой объемной и обширной – 19 городов вылета. Из них часть осталась и после 12 января: это вылеты из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Казани, Уфы, Самары и Ростова-на-Дону. Эти борта туроператор делит с Coral Travel, беря блоки мест на лайнерах Royal Flight. Туроператор Coral Travel еще осенью 2018 года сократил свою зимнюю региональную программу по сравнению с прошлым годом, оставив Москву и восемь регионов вместо десяти. Собственная полетная программа «Библио-Глобус» на курорты Гоа представлена 4 рейсами в неделю из Москвы в на бортах Boeing-747 а/к «Россия». При этом hост по индийскому направлению в целом в годовом выражении у «Библио-Глобуса» составляет 5%. Интересно что, по данным Ассоциации туризма и путешествий Гоа (TTAG), за последние два сезона совокупное число иностранных туристов снизилось в штате на 30-40%. По мнению местного турбизнеса, к этому привели высокие ставки на обслуживание в аэропортах, визовая политика, «мусорная» проблема и нерешенная ситуация с такси, - сообщает АТОР. По информации TTAG, в этом зимнем сезоне многие ведущие японские, датские и финские туроператоры отказались от туров на Гоа, ссылаясь на проблемы с санитарией и безопасностью. По оценке организации, следующий сезон может оказаться для Гоа еще более провальным. По данным «Слетать.ру», на данный момент по числу завершенных бронирований продажи туров в Индию упали на 18% относительно того же периода 2018 года. Причиной многие считают непропорционально выросшие цены, особенно на новый год – Гоа стал лидером по подорожанию новогодних туров среди всех массовых пляжных направлений. Как поясняет Филипп Обручев-Миронов, руководитель субмассовых направлений туроператора «Интурист», «Отчасти спрос на Гоа перехватывает Вьетнам, но большинство из тех наших туристов, которые были в Нячанге, теперь уже рассматривают более дорогой Фукуок. Поэтому в качестве альтернативы Гоа остаются ОАЭ с бюджетными вариантами и Египет, который туристы очень ждут». Впрочем, Екатерина Бойко, PR-менеджер ANEX Tour, туроператора сообщила в беседе с нами, что «Чартерная полетная программа нашего перевозчика AZUR air в аэропорт Даболим (Гоа) осуществляется 4 раза в неделю из Москвы до 13 апреля. На данный момент на Гоа высокий сезон и на сегодняшний день курорт имеет статус массового направления, активно пользуется спросом. Особенно востребованы недорогие отели 3* на Севере штата. Относительно прошлого года явной разницы в объемах продаж не наблюдаем, он схож с показателями сезона 2018 года. Более того, в этом сезоне нами был расширен ассортимент отелей». «По данным продаж мы видим, что спрос стабильный, туры активно распродаются и январь показывает хорошую динамику - до конца месяца проданы на 96%, февраль также имеет хороший спрос, а партнеры предоставляют выгодные предложения, что дает нам возможность ждать хороших показателей к закрытию сезона», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка