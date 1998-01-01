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На Гавану обрушился торнадо/ Рейс "России" в Шарджу был задержан повреждения самолета/ Скоропостижно скончался экс-глава департамента туризма столицы Владимир Черников

На Гавану обрушился торнадо

Мощный торнадо пронесся над кубинской столицей Гаваной в ночь на понедельник, не менее трех человек погибли, более 170 ранены, сообщил в понедельник глава страны Мигель Диас-Канель.

"Мы осматриваем места, наиболее пострадавшие от торнадо в муниципалитете Регла. Ущерб серьезный. Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали. Уже начаты работы по восстановлению разрушенного", — заявил он на своей странице в сети Twitter.

По сообщениям местных СМИ, торнадо сопровождался шквалистыми ветрами, которые валили деревья. В городе наблюдались перебои с электроснабжением. Сильный ветер привел к разрушениям зданий, повреждению автомобилей и коммуникаций.

Как уточняет телеканал CNN, управление гражданской обороны Кубы попросило жителей по возможности не покидать свои дома.

Рейс "России" в Шарджу был задержан повреждения самолета

Спецавтомобиль в екатеринбургском аэропорту Кольцово при загрузке бортового питания задел самолет Boeing 737-800, который должен был лететь в Шарджу (ОАЭ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, речь идет о рейсе FV-5661 Екатеринбург – Шарджа авиакомпании "Россия".

Специальная комиссия выясняет обстоятельства произошедшего и изучает самолет на предмет повреждений.

В момент происшествия в самолете не было пассажиров. Рейс FV-5661 был выполнен на запасном самолете.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" "Интерфаксу" сообщили, что самолет получил повреждения. "Машиной бортового питания был поврежден самолет авиакомпании в районе задней левой двери. Самолет был выведен из расписания", — отметили в пресс-службе.

Поврежденное судно специальным рейсом направлено в московский аэропорт "Внуково" для ремонта. "Не исключено, что авиакомпания потребует возмещения расходов с виновной стороны", — добавили в пресс-службе.

Cкончался бывший глава департамента межрегиональных связей и туризма Москвы

В ночь на воскресенье скоропостижно скончался глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. "Предварительной причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность", — раcсказал представитель пресс-службы.

Владмир Черников родился 8 сентября 1964 года. Пришел на работу в московскую мэрию в декабре 2010 года, когда возглавил департамент СМИ и рекламы.

В марте 2015 года г-н Черников был назначен главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. На этой должности он проработал полтора года.

/TOURBUS.RU