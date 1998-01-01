Иерусалимский марафон ставит новые рекорды

В Девятом международном марафоне Winner, который пройдет в израильской столице в середине марта, примут участие свыше 35 тыс. участников из 75 стран

Любители спортивного туризма со всего мира проявляют повышенный интерес к 9-му Международному иерусалимскому марафону Winner, о чем свидетельствует количество поданных заявок. Марафон пройдет 15 марта 2019 года и будет сопровождаться многочисленными мероприятиями международного уровня – от выставки ExpoSport до гала-вечера и торжественного ужина, приготовленного лучшими поварами Израиля.

Организаторы марафона сообщают, что по числу поданных заявок в марафоне собираются принять участие свыше 4 тысяч спортсменов из 75 стран. На сегодняшний день уже зарегистрировались 1800 спортсменов, что на 35% выше показателей прошлого года.

Марафон, который уже 9-й год подряд подтверждает свой статус ведущего и наиболее сложного марафона в Израиле, ежегодно привлекает свыше 35 тысяч марафонцев из 75 стран мира.

Марафонская дистанция пролегает через потрясающие, исторические важные, уникальные культурные достопримечательности Израиля и предлагает участникам сложный маршрут: от Израильского парламента через Старый город, вдоль городских стен, Бассейна Султана, горы Сион, немецкой колонии, района Рехавиа, прогулочной площадки Армон ха-Натцив, холма Амуниции, парка Сашер, горы Скопус и других достопримечательностей.

Иерусалимский марафон Winner состоит из шести забегов, включая полную марафонскую дистанцию (42,2 км), 10 и 5-километровые забеги, семейный марафон, а также забег для людей с ограниченными возможностями. Иерусалимский марафон Winner - это самый крупный социальный марафон в Израиле с уникальной 800-метровой дистанцией для людей с ограниченными возможностями - ожидается, что в этом году в этом забеге примут участие более 5 тыс. спортсменов.

Иерусалимский марафон Winner приносит и большой экономический доход. За марафонский уикенд в Иерусалиме останавливаются более 10 тысяч туристов, и данные по наполняемости отелей показывают, что более 30 000 пребываний за ночь так или иначе связаны с марафоном. Во время марафона деловая активность города прирастает благодаря отелям, ресторанам, ночной жизни и культурным центрам, по общим оценкам специалистов, на 15 млн шекелей (более $ 4 млн) в год.

Международный иерусалимский марафон Winner признан одним из важнейших в мире и ежегодно привлекает около десяти ведущих средств массовой информации для его освещения.

Мэр Иерусалима Моше Лион отметил: «Я приветствую всех участников марафона и желаю им удачи. Я сам приму участие в семейном забеге, приглашаю всех присоединиться ко мне».

Партнерами иерусалимского марафона Winner выступают Департамент спорта муниципалитета Иерусалима, Управление развития Иерусалима, Министерство по делам Иерусалима и культурного наследия, Министерство туризма и Министерство культуры и спорта. Главный спонсор марафона - Toto-Winner.

Среди остальных спонсоров: Mey Eden Company, HAPOEL, Eldan. Впервые партнером по проведению мероприятия выступает Saucony, которая выпустит официальные майки марафона.

Зарегистрироваться, получить более подробную информацию о забегах, проживании и мероприятиях в рамках марафона можно на официальном сайте.

/TOURBUS.RU