Новости Рекордный снегопад задержал и отменил десятки столичных авиарейсов Роспотребнадзор и страховщики прокомментировали действия авиапассажиров в случае значительной задержки вылета

Более 50 рейсов были задержаны вчера в столичных аэропортах. "Аэропорты работают в штатном режиме, не ограничивая взлеты и посадки. Ни один самолет на запасные аэродромы не ушел", — сообщили вчера "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны. Тем временем, аэродромные службы работали в минувшие дни в усиленном режиме. "Круглосуточно расчищаются аэродромы, самолеты обрабатываются противообледенительными реагентами. Это может провоцировать задержки до получаса", - отметили в службе. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы вчера днем задержаны 50 рейсов. Больше всего — 40 рейсов – в Шереметьево, семь — в Домодедово, три — во Внуково. В Домодедово отменены восемь рейсов, во Внуково — два. Кроме того, "Аэрофлот" отменил в эти выходные, 26 и 27 января, более 130 рейсов из московского аэропорта Шереметьево и обратно. Так, в субботу были отменены 68 вылетов, в воскресенье — 63. Также в эти дни "Аэрофлот" изменил время отправления десятков рейсов из/в Москву. В связи с этими событиями Роспотребнадзор на своем сайте напомнил об услугах, которые авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам бесплатно при задержке рейсов. "В случае задержки рейса на два часа и более пассажир имеет право на прохладительные напитки и два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Если отправление откладывается на четыре часа и более, перевозчик должен обеспечить горячим питанием, которое должно повторяться каждые шесть часов – в дневное время и каждые восемь часов – в ночное время", — рассказали в Роспотребнадзоре. Если ожидание вылета растянулось на восемь часов в дневное время или на шесть часов в ночное время, авиаперевозчик оплачивает размещение в гостинице, а также доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, сообщает ведомство. При длительной задержке рейса пассажирам также обеспечивается хранение багажа, а туристам с ребенком в возрасте до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. Пассажиры также имеют право требовать от авиакомпании неустойку, которая составит 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не больше 50% стоимости билета. Претензию можно предъявить в течение шести месяцев. "На все перечисленные услуги пассажиры имеют право при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса или его отмены вследствие неблагоприятных метеоусловий, по техническим и другим причинам, изменении маршрута перевозки. Но перевозчик не платит, если задержка произошла по не зависящим от него причинам или из-за срочного устранения технической проблемы судна, которая может повлечь угрозу жизни и здоровью", — уточнили в ведомстве. В компании «АльфаСтахование» нашему порталу заявили, что «проблемы с погодой являются причинами вынужденных длительных задержек вылетов авиарейсов. Добровольное страхование пассажиров позволяет застраховаться от отмены или длительной задержки рейса, порчи и потери багажа, отмены поездки, получения травм при перелете или его ожидании в аэровокзале. Застрахованные в «АльфаСтрахование» пассажиры смогут получить компенсации, заявив о проблеме через мобильное приложение прямо из аэропорта». «Пассажиры несут существенные неудобства из-за незапланированного сдвига в полетном расписании. Покупка вместе с билетом полиса для пассажира позволит получить компенсацию в случае задержки или отмены рейса в размере до 10 тыс. руб., а в отдельных случаях и больше», – заключил Дмитрий Мигачев, руководитель департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка