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28 января
Рекордный снегопад задержал и отменил десятки столичных авиарейсов

Роспотребнадзор и страховщики прокомментировали действия авиапассажиров  в случае значительной задержки вылета


Более 50 рейсов были  задержаны  вчера в столичных аэропортах. "Аэропорты работают в штатном режиме, не ограничивая взлеты и посадки. Ни один самолет на запасные аэродромы не ушел", — сообщили вчера "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Тем временем, аэродромные службы работали в минувшие дни в усиленном режиме. "Круглосуточно расчищаются аэродромы, самолеты обрабатываются противообледенительными реагентами. Это может провоцировать задержки до получаса", - отметили в службе.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы вчера днем задержаны 50 рейсов. Больше всего — 40 рейсов – в Шереметьево, семь — в Домодедово, три — во Внуково. В Домодедово отменены восемь рейсов, во Внуково — два.

 

Кроме того, "Аэрофлот" отменил в эти выходные, 26 и 27 января, более 130 рейсов из московского аэропорта Шереметьево и обратно. Так, в субботу  были отменены  68 вылетов, в воскресенье — 63. Также в эти дни "Аэрофлот" изменил время отправления десятков рейсов из/в Москву.

 

 В связи с этими событиями Роспотребнадзор на своем сайте напомнил об услугах, которые авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам бесплатно при задержке рейсов.

"В случае задержки рейса на два часа и более пассажир имеет право на прохладительные напитки и два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Если отправление откладывается на четыре часа и более, перевозчик должен обеспечить горячим питанием, которое должно повторяться каждые шесть часов – в дневное время и каждые восемь часов – в ночное время", — рассказали в Роспотребнадзоре.

 

Если ожидание вылета растянулось на восемь часов в дневное время или на шесть часов в ночное время, авиаперевозчик оплачивает размещение в гостинице, а также доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, сообщает ведомство.

При длительной задержке рейса пассажирам также обеспечивается хранение багажа, а туристам с ребенком в возрасте до семи лет предоставляется комната матери и ребенка.

Пассажиры также имеют право требовать от авиакомпании неустойку, которая составит 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не больше 50% стоимости билета. Претензию можно предъявить в течение шести месяцев.

 

"На все перечисленные услуги пассажиры имеют право при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса или его отмены вследствие неблагоприятных метеоусловий, по техническим и другим причинам, изменении маршрута перевозки.

Но перевозчик не платит, если задержка произошла по не зависящим от него причинам или из-за срочного устранения технической проблемы судна, которая может повлечь угрозу жизни и здоровью", — уточнили в ведомстве.

 

В компании «АльфаСтахование» нашему порталу заявили, что «проблемы с погодой являются причинами вынужденных длительных задержек вылетов авиарейсов. Добровольное страхование пассажиров позволяет застраховаться от отмены или длительной задержки рейса, порчи и потери багажа, отмены поездки, получения травм при перелете или его ожидании в аэровокзале.

 Застрахованные в «АльфаСтрахование» пассажиры смогут получить компенсации, заявив о проблеме через мобильное приложение прямо из аэропорта». 

 

«Пассажиры несут существенные неудобства из-за незапланированного сдвига в полетном расписании.

Покупка вместе с билетом полиса для пассажира позволит получить компенсацию в случае задержки или отмены рейса в размере до 10 тыс. руб., а в отдельных случаях и больше», – заключил Дмитрий Мигачев, руководитель департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование».

/TOURBUS.RU


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