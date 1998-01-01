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28 января
Российские туристы в Израиле могут не бояться сирийских угроз

Эксперты говорят о безопасности израильского направления на фоне недавних громких выступлений сирийских представителей в ООН


Израиль остается одной из самых безопасных стран мира, где организованные и самостоятельные туристы из России могут чувствовать себя абсолютно спокойно, заявила директор российского департамента Министерства туризма Израиля Ксения Кобякова.

 

Напомним, что на минувшей неделе большой резонанс в СМИ вызвало выступление сирийского посла в ООН, заявившего, что «его страна готова защищать аэропорт Дамаска также, как Израиль защищает тель-авивский международный аэропорт».

Из этого выступления ряд СМИ сделал выводы о том, что Сирия, якобы, в случае эскалации напряженности между соседними странами, угрожает ракетным обстрелом аэропорта им. Бен-Гуриона.

 

В частности, на сайте государственного РИА «Новости» появилась публикация, в которой некий «эксперт по путешествиям Анна Муравчик» сообщила, что  «заявление Сирии о возможном нанесении симметричного удара по аэропорту Тель-Авива повлечет самые серьезные последствия для туризма в Израиле.  Если сейчас в новостях сообщат, что главному израильскому аэропорту грозит ракетная атака со стороны Сирии, можно с высокой долей вероятности сказать, что запланированные поездки в Израиль из многих стран начнут отменяться на 99%".

«Групповой туризм, когда летят в страну целыми чартерами, особенно чувствителен к такой негативной информации», -  продолжила г-жа Муравчик. Представитель Израиля обратила  внимание на то, что в этой  публикации говорится о чартерных рейсах, при том, что ранее речь в заметке идет исключительно об аэропорте им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, куда не осуществляются чартерные перелеты из России.

 

"Все туристические места – под надежной охраной. Сотни тысяч туристов сейчас отдыхают в Израиле и чувствуют себя в полной безопасности. Это касается и групповых туров, и индивидуальных.

Ситуация в стране остается спокойной. В Израиле запланировано много мероприятий: концерты международного уровня, культурные фестивали и спортивные события, которые посетят и многие российские туристы", - заявила г-жа Кобякова.

 

Отметим, что ранее АТОР сообщил, что, по официальным данным за 2018 год, туристический поток из России в Израиль превысил отметку в 380 тыс. человек, тем самым опередив Францию, обогнать не удалось только туристический поток из США.

Напомним, что Россия – один из ключевых въездных израильских рынков, в прошлом году государство потратило более $6 млн на продвижение своих курортов на российском рынке.

Поток прошлого года вырос на 4% по сравнению с результатами 2017 года и на 34% больше, чем итоговые показатели 2016 года.

 

«Мы в целом довольны показателями российского турпотока. Несмотря на экономические факторы и колебания курса валют, которые влияют на платежеспособность российских путешественников, Израилю в 2018 году удалось сохранить стабильный туристический поток из РФ», - считает Ксения Кобякова.

 

 Комментируя нашему корреспонденту спрос на израильском направлении, Лариса Аханова, пиар-директор TEZ Tour, отметила: «Большой плюс Израиля в том, что туристы его знают и любят, кроме того,  это очень разнообразное  направление: экскурсии, пляжный отдых, паломнический  туризм, гастрономический, культурный. 

Таких универсальных  и круглогодичных направлений в туроператорских  портфелях немного.  По сравнению с прошлым годом  наш рост на израильском направлении составил порядка 10%. Наиболее востребованы экскурсионные туры в Тель-Авив и Иерусалим, отдых в Эйлате на Красном море. 

 

Я уверена, что в этом году   у направления также будет стабильный спрос. При этом туроператоров волнуют скорее не угрозы сирийских властей, а новости об  участившихся случаях депортации туристов в аэропортах Тель-Авива и Эйлат. Надо понимать, что любой негативный фон не идет направлению на пользу и оказывает существенное влияние на потенциальных  туристов». 

/TOURBUS.RU

 


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