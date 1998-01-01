Новости Российские туристы в Израиле могут не бояться сирийских угроз Эксперты говорят о безопасности израильского направления на фоне недавних громких выступлений сирийских представителей в ООН

Израиль остается одной из самых безопасных стран мира, где организованные и самостоятельные туристы из России могут чувствовать себя абсолютно спокойно, заявила директор российского департамента Министерства туризма Израиля Ксения Кобякова. Напомним, что на минувшей неделе большой резонанс в СМИ вызвало выступление сирийского посла в ООН, заявившего, что «его страна готова защищать аэропорт Дамаска также, как Израиль защищает тель-авивский международный аэропорт». Из этого выступления ряд СМИ сделал выводы о том, что Сирия, якобы, в случае эскалации напряженности между соседними странами, угрожает ракетным обстрелом аэропорта им. Бен-Гуриона. В частности, на сайте государственного РИА «Новости» появилась публикация, в которой некий «эксперт по путешествиям Анна Муравчик» сообщила, что «заявление Сирии о возможном нанесении симметричного удара по аэропорту Тель-Авива повлечет самые серьезные последствия для туризма в Израиле. Если сейчас в новостях сообщат, что главному израильскому аэропорту грозит ракетная атака со стороны Сирии, можно с высокой долей вероятности сказать, что запланированные поездки в Израиль из многих стран начнут отменяться на 99%". «Групповой туризм, когда летят в страну целыми чартерами, особенно чувствителен к такой негативной информации», - продолжила г-жа Муравчик. Представитель Израиля обратила внимание на то, что в этой публикации говорится о чартерных рейсах, при том, что ранее речь в заметке идет исключительно об аэропорте им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, куда не осуществляются чартерные перелеты из России. "Все туристические места – под надежной охраной. Сотни тысяч туристов сейчас отдыхают в Израиле и чувствуют себя в полной безопасности. Это касается и групповых туров, и индивидуальных. Ситуация в стране остается спокойной. В Израиле запланировано много мероприятий: концерты международного уровня, культурные фестивали и спортивные события, которые посетят и многие российские туристы", - заявила г-жа Кобякова. Отметим, что ранее АТОР сообщил, что, по официальным данным за 2018 год, туристический поток из России в Израиль превысил отметку в 380 тыс. человек, тем самым опередив Францию, обогнать не удалось только туристический поток из США. Напомним, что Россия – один из ключевых въездных израильских рынков, в прошлом году государство потратило более $6 млн на продвижение своих курортов на российском рынке. Поток прошлого года вырос на 4% по сравнению с результатами 2017 года и на 34% больше, чем итоговые показатели 2016 года. «Мы в целом довольны показателями российского турпотока. Несмотря на экономические факторы и колебания курса валют, которые влияют на платежеспособность российских путешественников, Израилю в 2018 году удалось сохранить стабильный туристический поток из РФ», - считает Ксения Кобякова. Комментируя нашему корреспонденту спрос на израильском направлении, Лариса Аханова, пиар-директор TEZ Tour, отметила: «Большой плюс Израиля в том, что туристы его знают и любят, кроме того, это очень разнообразное направление: экскурсии, пляжный отдых, паломнический туризм, гастрономический, культурный. Таких универсальных и круглогодичных направлений в туроператорских портфелях немного. По сравнению с прошлым годом наш рост на израильском направлении составил порядка 10%. Наиболее востребованы экскурсионные туры в Тель-Авив и Иерусалим, отдых в Эйлате на Красном море. Я уверена, что в этом году у направления также будет стабильный спрос. При этом туроператоров волнуют скорее не угрозы сирийских властей, а новости об участившихся случаях депортации туристов в аэропортах Тель-Авива и Эйлат. Надо понимать, что любой негативный фон не идет направлению на пользу и оказывает существенное влияние на потенциальных туристов». /TOURBUS.RU

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